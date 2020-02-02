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На днях состоялся анонс шестой главы Battlefield V под названием «В джунгли», местом действия которой станут Соломоновы острова, где развернется новый виток противостояния между США и Японией. Таким образом, игра продолжает развивать тематику боевых действий Второй мировой войны на Тихом океане, начатую в пятой главе картами «Тихоокеанский шторм» и «Иводзима» . Однако, в декабре прошлого года с некоторой задержкой после релиза первых двух карт вышла ещё одна - «Остров Уэйк». Впервые данная локация дебютировала ещё в самой первой игре серии – Battlefield 1942, вышедшей в ныне далеком 2002 году. Примечательно, что данная карта неоднократно переиздавалась в последующих играх серии, и вот пришла пора снова вернуться на неё, уже в Battlefield V. И данный материал посвящен целиком и полностью данной карте.

Небольшая историческая справка

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Тут стоит сделать отступление и привести небольшую историческую справку. Затерянный в водах Тихого океана небольшой клочок суши со скудной растительностью и без источников пресной воды не представлял из себя почти никакого интереса до тех пор, пока не стала развиваться гражданская авиация, и вот тогда американцы обратили внимание на бывший до этого де-факто бесхозным остров, которому было суждено стать промежуточным аэродромом для дозаправки самолетов. Благо под эти цели он подходил неплохо за счет ровного рельефа местности и площади, достаточной для обустройства взлетно-посадочных полос, ангаров и хозяйственных построек. В 1935 году началось строительство, финансируемое Pan American Airways с целью обеспечения перелетов из США на Филиппины, однако обострение международной обстановки внесло свои коррективы и остров стал передовым рубежом обороны США от вероятного противника в лице Японии. С 1940 года на Уэйке начинается обустройство военно-морской базы, к 1941 году туда перебрасывают военный контингент, начитывающий около полутысячи человек, включая батальон морских пехотинцев, летчиков и обслуживающий персонал для 12 размещенных на аэродроме истребителей Wildcat и береговую артиллерийскую батарею. Ещё больше на небольшом острове находится гражданских инженеров и строителей – около 1200 человек. Бои за остров Уэйк начались с бомбардировок 8 декабря 1941 года через несколько часов после нападения японских сил на Перл-Харбор и продлились до 23 декабря, когда японцам со второй попытки удалось высадить десант и взять территорию острова под свой контроль. При этом, за всю операцию японская сторона понесла несопоставимо большие потери личного состава и техники, включая несколько потопленных кораблей - первую попытку атаковать остров с моря, предпринятую 11 декабря успешно отбила береговая артиллерия, позволившая нескольким кораблям приблизиться на расстояние прицельного огня. Боевая авиация в расположении базы появилась буквально за несколько дней до начала боёв.

Аэрофотосъемка реального острова Уэйк

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Реальный вид на остров Уэйк с воздуха

Вид на остров в игре

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Остров Уэйк на тактической карте в игре

Скажу честно, как я не искал, но так и не смог найти исторических свидетельств штурма острова, уже занятого японцами, армией США при поддержке флота, что показано в Battlefield V. Судя по перелопаченным статьями из Интернета, после занятия острова японскими войсками и до капитуляции японцев в сентябре 1945 на остров были совершены только несколько авианалетов американской авиации. Честно говоря, я не понимаю, почему нельзя было реконструировать на данной карте исторически значимый эпизод с обороной острова американским гарнизоном в первые дни боевых действий. Но в итоге в игре всё наоборот – японцы защищают свои позиции на острове, а американцы – пытаются захватить.

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Интересный факт: северная и южная оконечность острова носят собственные названия – остров Пил и остров Уилкс соответственно, а от основной части атолла, собственно острова Уэйк, где и располагался аэродром, они отделены мелководными протоками. Кстати, перевод названия "Wake Island" как "остров Пробуждения" в некоторых пиратских русифицированных версиях Battlefield 1942 является явной ошибкой, так как оно было дано в честь капитана У. Уэйка, который побывал в тех краях в конце XVIII века (хотя он и не являлся первооткрывателем острова, открытого еще в 1568 году испанским мореплавателем).

Игровой процесс

Несмотря на то, что на карте весьма бодрый игровой процесс, лично мне, как старожилу серии, очень заметно то, что новому Battlefield сильно не хватает управляемой игроками морской техники. Плавающие танки, десантные катера и рыбацкие лодки – не в счет. В том же самом Battlefield 1942 под управление можно было взять хоть крейсер с крупнокалиберными орудиями, хоть авианосец с самолетами на мель усадить. Даже подводная лодка была, если мне не изменяет память. Тут же флот – это не более чем красивая декорация на фоне. Линкоры бездействуют вне доступной игрокам игровой зоны вместо того, чтобы вести артобстрел укрепленных береговых позиций противника. Авианосцы и десантные корабли морской пехоты служат лишь статичной точкой возрождения для того, чтобы отправиться с неё на штурм занятого японцами острова. Апофеозом являются «декоративные» самолёты, для вида атакующие стоящий на якоре неподалеку от острова флот и ведущие бои между собой. От реальных союзников и противников их можно отличить по характерной черте – они движутся со скоростью НЛО и способны неожиданно резко набирать высоту, буквально за две секунды превращаясь в точку и исчезая из поля видимости. Порой возникает ощущение, что это даже не Battlefield, a Battlefront, и не «Корсары» с «Зеро», а истребители X-Wing и TIE ведут между собой бои, периодически вылетая из атмосферы на орбиту планеты и совершая гиперсветовые прыжки. Зато забавно наблюдать, как всё это сбивает с толку новичков, занявших место стрелка ПВО и вынужденных палить во все стороны, не понимая, что тут на самом деле происходит.

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В отличие от «Операции Метро», сделанной по мотивам одной из лучших «пехотных» карт Battlefield 3 и являющейся её весьма вольным ремейком, скорее даже переосмыслением с сохранением некоторой общей концепции, «Остров Уэйк», что логично, является всё тем же островом Уэйк из Battlefield 1942, только воссозданным заново для новой игры с учетом технологических особенностей движка и игрового процесса. Хотя, конечно же, не обошлось и без новых деталей окружения, но это уже носит более локальный характер. Геймплейно – это почти всё тот же «Тихоокеанский шторм», только вместо скопления небольших прибрежных островков тут один большой остров в виде подковы. Тактическая обстановка на местности в целом очень похожая, также много открытых простреливаемых снайперами мест и велика роль танков и авиации. Также, пусть и в меньших количествах, присутствуют густые заросли, в которых можно спрятаться и оставаться незамеченным, находясь практически под самым носом у противника.

Обзор игрового процесса на карте представим в виде последовательного захвата ключевых точек наступающими силами морской пехоты США в режиме «Штурм». Само собой, карта весьма большая и в первую очередь рассчитана на «Штурм» и «Захват» с широким использованием различной техники, и уже потом на локальные стычки в режиме «Схватка команд».



Высадившись на северной оконечности острова, первым делом мы захватим недостроенное здание отеля в точке A. Можно использовать его как опорный пункт, дополнительно возведя баррикады из имеющихся там строительных материалов.

Обороняющиеся могут сыграть в строителей, возводя полноценные деревянные стены и даже лестницы в недостроенном здании на точке А

Затем, перейдем по мосту или вброд небольшой проток и под прикрытием зарослей возьмем под свой контроль небольшую деревню из нескольких хижин, обозначенную на вашей карте как цель B. Если противника не удастся выбить из хижин, то уничтожим их до основания. Однако, есть сведения, что враг укрепил свои позиции мешками с песком и возвел противотанковые надолбы на всех дорогах острова. Продвигаясь дальше на восток, мы выйдем к большому ангару для самолетов на северной окраине аэродрома – этой цель С. Попутно мы уничтожим или захватим расположенные в обустроенных окопах зенитки и орудия береговой артиллерии, заняв систему траншей противника. На въезде в ангар могут быть возведены бетонные блоки, но танкам внутрь лучше не заезжать в любом случае – слишком велика вероятность быть подорванными минами и динамитом. Обороняющиеся могут соорудить внутри основательные укрепления из мешков с песком. Конструкции ангара хоть и позволят ему устоять даже после артобстрела, однако его обшивка легко превратится в дуршлаг и не сможет служить надежным укрытием длительное время.

Обшивка ангара сильно страдает во время активных боевых действий

В ангаре и у полосы полно японских "Зеро". До захвата аэродрома самолеты будут взлетать с ВПП, а после - появляться уже в воздухе восточнее острова, в то время как американская авиация базируется и вылетает с авианосца на западе.

Выйдя на взлетно-посадочную полосу, мы двинемся к идущей ей перпендикулярно полосе. При этом не обойтись без поддержки техники, иначе будут большие потери от вражеских снайперов, засевших на диспетчерской башне. Прорвавшись к соседней полосе, мы пересечем её и захватим склад боеприпасов, отмеченный как цель D на ваших картах. Старайтесь не оставаться на открытой местности и не забывайте о том, что под полосой имеются два туннеля, можно пользоваться ими, однако велик риск того, что там могут устроить засаду и установить противотанковые мины. Склад боеприпасов представляет из себя несколько небольших защищенных бункеров, засыпанных сверху землей. Однако пытаться держать оборону внутри них я вам не рекомендую. Достаточно взрыва от попавшей внутрь гранаты, чтобы сдетонировали все хранящиеся там бомбы, и бункер взлетел на воздух. Если вас сильно прижмут, то закрывайте за собой двери и смотрите, чтобы ни одна сволочь не могла закинуть ничего внутрь. А ещё я слышал, что где-то там хранился огнемёт. Если найдете его, то можно будет устроить отличное барбекю на свежем воздухе, гуки надолго запомнят этот пикник!

Новый пистолет-пулемет M3 "Масленка" и те самые бункеры на его фоне

После введения огнемета в игру решили сделать и сгораемую траву как в играх серии Far Cry. Однако полноценным тактическим элементом, дающим какую либо выгоду в бою это не является. Эффект реалистичный, но чисто декоративный

Однако, вы должны помнить, что захват аэродрома не означает, что противник окажется без поддержки с воздуха – в любой момент «Зеро» могут появиться в небе с востока, не теряйте бдительности. Сразу переходите к штурму хранилища топлива – цели E на тактической карте. Учтите, что там очень удобно прятаться внизу между цистернами и под лестницами. То же самое будет делать и неприятель, пока вы его оттуда не выкурите, так что на поддержку танков особо не рассчитывайте, а берите побольше гранат. В цистернах уже ничего не осталось, так что не рванет. Далее нам предстоит последний рывок – до цели F, представляющей из себя небольшой склад стройматериалов. Воздушная разведка докладывает, что там имеются несколько наших «Шерманов», но, скорее всего, все они были подбиты и находятся не на ходу. Разведка также доложила, что японцы вырыли окопы и соорудили блиндаж недалеко от дороги по пути туда, он хорошо замаскирован.

Обратите внимание на неприметный блиндаж слева от дороги - когда победа будет почти в руках у американцев, а японцы будут буквально прижаты к стенке, за эти укрепления развернется самая ожесточенная борьба, а тактическую пользу от занятия данной позиции будет невозможно переоценить

Однако, если выбьем японцев со склада, то считайте, что остров взят. Заставим их отступить на оставшийся клочок суши, где нет ничего кроме причала и сотни метров железнодорожных путей – и им не останется ничего, кроме как сдаться в плен или сделать харакири.

В режиме «Захват» имеется возможность более гибко выстраивать тактику, в зависимости от сложившейся обстановки, и совершать неожиданные вылазки тыл к неприятелю, пересекая образованную изгибом острова бухту на быстроходных моторных лодках, либо устраивая морские десанты на плохо обороняемых местах пляжа.

С выходом тихоокеанского дополнения в игре появились различные представители животного мира, что неудивительно, учитывая богатую фауну тех краёв. Так, на местном пляже можно найти и даже погладить крабика, пока он не зарылся в землю!

В целом, карта «Остров Уэйк» получилась весьма неплохой и способна вызывать некоторую ностальгию у бывалых поклонников серии. При том, она тут выступает не в виде вольного ремейка, а непосредственно в каноничном антураже исторических событий Второй мировой. Не предлагая чего-то принципиально нового, она является как бы лакмусовой бумажкой, выявляющей все достоинства и недостатки Battlefield V по сравнению с другими частями серии. С одной стороны, мы видим намного более гибкие тактические возможности классов и техники и более разнообразные геймплейные элементы, которые стали доступны, в том числе, и в силу возросшего технического совершенства движка игры. С другой стороны, на этой карте очень сильно ощущается недостаток доступного игрокам флота, который был и в самом первом Battlefield 1942, и в предыдущей части серии Battlefield 1 он тоже был неплохо реализован. В Battlefield V он стал не более чем декорацией, не несущей никакой роли в боевых действиях, даже там, где его роль должна быть решающей.

Новые стволы

Пока я собирался писать данный материал, в рамках программы по добавлению в игру нового контента вышла и пара-тройка новых стволов, наиболее интересными из которых являются пистолеты-пулеметы для класса «медик», а именно – японский Type 2A и американский M3 Grease gun, в русском переводе называющийся M3 «Масленка». Выполнив задания для их разблокировки, я составил собственное мнение о этих стволах. Японский образец мне понравился, он интересен тем, что предлагает просто бешеную скорострельность, пусть и при высоком разбросе уже на средних дистанциях и небольшом уроне с одного попадания. Это просто какой-то аналог UZI. Даже магазин тоже в рукоятку вставляется.

Японский Type 2A похож на дикую смесь ППШ и израильского UZI как внешне, так и по своим характеристикам

Дальнейшая прокачка данного оружия позволяет сделать его ещё более скорострельным и контролируемым. А вот M3 «Масленка» показался весьма странной штукой. У него очень низкая по меркам пистолетов-пулеметов скорострельность, даже ниже чем у большинства автоматов, но при этом какая-то особо непредсказуемая отдача с разбросом в разные стороны. Добавьте сюда слабый пистолетный патрон и получите на выходе оружие, из которого сложно кого-либо убить. Если это не такой же, как и вы счастливчик, который только что открыл M3 и решил опробовать его в бою. Нет, с некоторой практикой и из данного ПП можно научиться более менее сносно стрелять, но вот стоит ли оно того – большой вопрос, когда кругом более годных стволов навалом. И отдельной стоит упомянуть внешний вид данной «пушки»: M3 похож на какую-то детскую игрушку, отдаленно имитирующую абстрактный немецкий «Шмайсер», склепанную из двух штампованных половинок и с выдвижным прикладом из гнутой толстой проволоки. Выглядит оружие просто донельзя убого и по его внешности сразу можно понять, что создавали его в целях максимального упрощения и удешевления производства в условиях военного времени. Особенно нелепо смотрится лючок на петле, прикрывающий окно для выброса гильз от попадания грязи, который открывается в боевом положении, откидываясь в сторону. Примечательно, что в меню выбора оружия он закрыт, что соответствует походному положению. Такая вот любовь к деталям. Однако, для кого-то стимулом станет возможность максимально прокачать данный ствол чтобы оснастить его интегрированным глушителем, но стоит ли игра свеч? Эх, лучше бы STEN с глушителем завезли, пусть бы даже постоянно перегревающийся при стрельбе как в старом-добром Return to Castle Wolfenstein.



