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Huawei представила на российском рынке новый бюджетный смартфон, относящийся к Y-серии, модель получила название Y6s. Производитель позиционирует устройство как недорогой вариант для воспроизведения различного мультимедиа-контента и игр. Экран новинки имеет диагональ около 6,1 дюйма при разрешении 1560×720, что по современным меркам, увы, не много, тем более, для такого размера. Кому интересно – плотность расположения пикселей, по информации с официального сайта, при этом составляет 283 PPI. Зато дисплей выполнен по технологии IPS и в «безрамочном» дизайне – со скругленными углами и каплевидным вырезом под фронтальную камеру, благодаря чему экран занимает 90% передней поверхности.

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Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора с максимальной частотой 2,3 ГГц, в официальном пресс-релизе его название не указано. По информации с официального сайта, это MTK MT6765, состоящий из 8 ядер Cortex A53, половина из которых работают на частоте 2,3 ГГц, а оставшиеся четыре – на пониженной до 1,8 ГГц. Само по себе это несколько странно, ведь подавляющее большинство смартфонов от Huawei основано на процессорах линейки Kirin от дочерней компании HiSilicon, однако, ранее уже были прецеденты выпуска моделей на продукции MTK и Qualcomm. Оперативной памяти 3 ГБ, объём встроенного накопителя – 64 ГБ (в некоторых странах также будет представлена более бюджетная модификация с 32 ГБ, но у нас она не была заявлена), имеется возможность установить карту памяти microSD объемом до 512 ГБ включительно. Работает все под управлением «операционной системы EMUI 9.1» – точнее говоря, это дистрибутив Android 9 с предусотановленным фирменным графическим интерфейсом EMUI 9.1, но последнее время в официальных пресс-релизах его называют именно так. Однако, в дистрибутив EMUI версии 9.1 было внесено значительное количество изменений в работу системы в целом. В данной сборке используется фирменная файловая система EROFS (Extendable Read-Only File System), которая позволяет уменьшить объем хранимых системных файлов и увеличить место, доступное для пользовательских данных. Отмечается, что для накопителя ёмкостью 64 ГБ «экономия» составляет порядка 2 ГБ. Еще из функций EMUI 9.1 имеются встроенные алгоритмы, оптимизирующие работу системы за счет автоматического очищения кэша и дефрагментации данных на встроенной памяти, а также поддержка управления жестами.

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Основная камера на 13 МП состоит всего из одного объектива, однако отмечается, что он позволяет получить больше света в кадре за счет того, что его параметр диафрагмы равен f/1.8, по сравнению с f/2.2, характерным для камер большинства бюджетных смартфонов. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 МП.

Отмечается качественное звучание аудио с максимальной громкостью 6 дБ. Аккумулятор смартфона имеет ёмкость 3020 мАч. Из средств защиты от несанкционированного доступа имеются сканер отпечатка пальца, удобно расположенный на задней панели и поддержка технологии распознавания лиц, при том, в условиях недостаточной освещенности, лицо пользователя для лучшей идентификации дополнительно подсвечивается за счет включения экрана на большой яркости. Смартфон будет доступен в двух цветовых решениях корпуса – черном и светло-лиловом.

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HUAWEI Y6s поступит в продажу в ближайшие дни по цене 10 000 рублей.