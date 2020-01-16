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Компания NEC представила флагманский монитор MultiSync PA311D. Новинка построена на основе 10-битной матрицы IPS диагональю 31 дюйм и имеет разрешение 4K (4096x2160) при соотношении сторон 17:9. Контрастность составляет 1400:1, яркость – 350 кд/м2, время отклика – 8 мс.

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Монитор имеет хорошую цветопередачу и позиционируется в первую очередь как профессиональное решение для создателей визуального контента, дизайнеров, редактирования фотографий и видеомонтажа. Заявлены полный охват цветовых диапазонов sRGB, Adobe RGB и DCI-P3, а также поддержка стандартов HLG и PQ HDR. В мониторе используется процессор обработки цветов SpectraView Engine и программа калибровки SpectraView II, есть встроенный датчик уровня освещенности (датчик рассеянного света), благодаря чему возможна автоматическая подстройка яркости изображения на экране.

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Имеются функции «картинка в картинке», «картинка за картинкой» и профили ICC, облегчающие работу с цветом. Для подключения к ПК в наличии два разъема DisplayPorts 1.2 и два HDMI, кроме того – есть встроенный хаб USB 3.1 на боковой поверхности монитора и разъем USB-C, поддерживающий зарядку других устройств при мощности до 65 Вт. Подставка регулируемая, возможна настройка по высоте в пределах 150 мм, имеется возможность наклона от – 5 до +30 градусов и поворота на 45 градусов вправо/влево. Поддерживается установка на кронштейны с креплениями, совместимыми со стандартом VESA 100 x 100 и 100 x 200, к тому же, можно установить замок системы Кенсингтон. В качестве дополнительной опции возможна установка специальной бленды HD2PA31, защищающей поверхность дисплея от засветов сбоку и сверху и комплектация калибровочным инструментом MDSVSENSOR 3. Модель PA311D в настоящее время позиционируется как флагман PA – серии, в которую входят профессиональные дисплеи, гарантия на него составляет 3 года.