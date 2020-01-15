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ASUS представила компактную, но производительную видеокарту Dual GeForce RTX 2070 MINI, которая была разработана специально для применения в составе игровых мини-ПК Intel NUC 9 Extreme и Intel NUC 9 Pro.

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Основной фокус при разработке был сделан на организации эффективной системы охлаждения, сравнимой с полноразмерными вариантами, в компактных габаритах. Сама видеокарта занимает два слота и имеет длину около 200 мм. Для этого были применены два вентилятора Axial-tech, подобные тем, что применяются в геймерских видеокартах линейки ROG. Их интересной особенностью является уменьшенная центральная часть и увеличенные за счет этого лопасти (при том же диаметре крыльчатки), а также особое ограничительное кольцо по периметру крыльчатки – благодаря данным особенностям конструкции удается максимально увеличить поток воздуха вдоль оси вентилятора по направлению к радиатору.

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При проектировании остальных элементов системы охлаждения было максимально оптимизировано их взаимное расположение. Видеокарта изготавливается по техпроцессу Auto-Extreme, в соответствии с которым распайка всех элементов на плате происходит в один этап, что снижает вероятность появления брака из-за нагрева элементов системы при пайке.

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ASUS Dual GeForce RTX 2070 MINI представлена в двух вариантах, незначительно отличающихся друг от друга рабочей частотой видеочипа, подробные характеристики можно узнать из таблицы:

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