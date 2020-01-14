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Несколько дней назад фанаты серии Grand Theft Auto забили тревогу: в сервисе цифровой дистрибуции Steam и магазине Rockstar Games стало невозможно купить оригинальную GTA IV, при этом доступным для приобретения остался набор из двух независимых дополнений под названием Grand Theft Auto: Episodes From Liberty City. При этом у тех, кто уже купил GTA IV она так и осталась доступной в библиотеке.

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Первоначально игроки восприняли данный инцидент очень настороженно в силу того, что ранее уже были случаи, когда Rockstar удаляла из игр серии GTA отдельные музыкальные треки, играющие на внутриигровых радиостанциях. Делалось это из соображений цензуры и бюрократических формальностей, связанных с тем, что лицензии на определенные композиции были заключены на определенное время, по истечении которого право на их использование в своих продуктах у компании Rockstar пропадало. Да, к сожалению, возможность так вот «вырезать» контент из игры – одна из обратных сторон медали под названием «цифровая дистрибуция». Но не будем о грустном, тем более, как выяснилось спустя несколько дней после пропажи GTA IV с виртуальных полок магазина Большого Гейба, причина кроется в другом. А именно - в чисто технических проблемах, связанных с тем, что каждая новая ПК-версия GTA IV, в том числе и стимовская, активировалась через сервис Microsoft Games for Windows, который они одно время продвигали, а ныне забросили. По этой же причине даже сами Rockstar остались без возможности продавать цифровые копии своей игры через свой же онлайн-магазин. Впрочем, над проблемой думают, и она, скорее всего, будет решена в скором времени (возможно даже на момент публикации данной заметки, что было бы неплохо). Уже были случаи, когда игры из Steam пропадали бесследно, становясь доступными лишь тем, кто купил их заранее. Такая судьба постигла сборник Duke Nukem 3D: Atomic Edition, пользующийся заслуженным интересом среди фанатов Дюка и доступный ныне только в виде любительского репака на тематических сайтах и торрентах. Однако, стоит отметить, что дисковые копии GTA IV, которые продавались в свое время в России и странах СНГ, имели одну особенность, а именно – качественный перевод всего текста в игре на русский язык, в то время, как в Steam доступна лишь оригинальная английская версия GTA IV.