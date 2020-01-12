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Среди других новинок, которые компания Dell представила на выставке CES 2020, есть ноутбук-трансформер Latitude 9510, относящийся к профессиональной линейке Latitude 9000, о котором я расскажу подробнее в рамках данного материала.

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Latitude 9510 снабжен сенсорным 15-дюймовым дисплеем, закрепленном на шарнире, поворачивающемся на 360 градусов, что позволяет превращать его в большой планшет. Разрешение дисплея составляет 1920x1080, яркость 400 нит при 100% отображении палитры sRGB. При том, как следует из официальной презентации, модель будет доступна в двух исполнениях: трансформер "2-в-1" и традиционный для ноутбука форм-фактор, с углом разворота дисплея примерно 180 градусов. Характерной чертой новинки является возможность работы в сетях 5G, мощная аудиосистема (кстати, антенны, обеспечивающие работу в 5G, совмещены с динамиками), долгое время автономной работы – 30 часов и более, и при этом – компактные размеры и низкий вес около 1,5 кг, а также относительно производительная начинка с эффективной системой охлаждения. Совокупность всех этих параметров ноутбука соответствует спецификациям Intel Project Athena

Что касательно подробных технических характеристик Latitude 9510, то они (традиционно для продуктов Dell) могут колебаться в значительном диапазоне. К тому же, ноутбук станет доступен лишь к марту 2020 года, за это время некоторые пункты в его спецификации могут измениться, а какие-то опции – быть доступными не на всех региональных рынках.

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Пока же из официального документа со спецификацией Latitude 9510, предоставленного прессе, следует, что в ноутбуке будут использоваться процессоры Intel вплоть до Core i7 vPro 10 поколения и до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR3 с рабочей частотой 2133 МГц. Графика будет только интегрированной, а в качестве накопителя – SSD NVMe объемом до 1 ТБ. Опционально могут присутствовать различные дополнительные средства коммуникации и системы безопасности, такие, как сканеры отпечатка пальцев, модули LTE, слоты для чтения смарт-карт и т.п., наличие которых следует уточнять перед покупкой. Как и полагается ноутбуку корпоративного сегмента, Latitude 9510 поддерживает подсоединение к док-станции, расширяющей его возможности, в данном случае это Dell WD19 и WD19TB (c Thunderbolt), не входящие в комплект поставки. На корпусе самого ноутбука имеются порты USB 3.1 Gen 1, два Thunderbolt 3 (совместимых с Display Port) и HDMI 2.0.

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Из интеллектуальных функций стоит отметить улучшающее скорость работы программное обеспечение Dell Optimizer, включающее Express Response на основе Intel Adaptix (быстрый запуск часто используемых приложений и переключение между ними), Express Charge (экономия заряда аккумулятора за счет интеллектуального снижения энергопотребления), ExpressSign-in (быстрое снятие блокировки и вход в систему через Windows Hello за счет датчика присутствия). Функция Intelligent Audio позволяет устраивать видеоконференции за счет системы из четырех микрофонов с шумоподавлением, расположенных по периметру ноутбука, а также мощных встроенных динамиков. Latitude 9510 относится к Dell Trusted Devices – устройствам, обладающим средствами защиты информации, обеспечивающими безопасность на более высоком и низком уровне, чем используемая на них ОС Windows 10. Кстати, если верить официальному пресс-релизу, то в мае 2020 года планируется выпуск ноутбука с предустановленной Ubuntu.