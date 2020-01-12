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В рамках выставки CES 2020 компания DELL представила несколько новых пользовательских устройств, включая ноутбук Latitude 9510 с поддержкой работы в сетях 5G, обновленную версию компактного и легкого ноутбука XPS 13 и несколько мониторов, рассчитанных на профессиональное применение и геймеров.

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Легким движением руки Latitude 9510 превращается в большой Windows-планшет

Latitude 9510 – 15 дюймовый ноутбук-трансформер, относящийся к серии Latitude 9000, отличительной чертой которого стало использование ряда интеллектуальных функций, упрощающих работу и делающих её более эффективной. В том числе - и энергоэффективной: максимальное время автономной работы может превышать 30 часов. При этом ноутбук имеет компактные размеры и небольшой вес – всего 1,45 кг, что делает его привлекательным не только для профессиональных пользователей, но и для руководящего звена компаний. Дисплей имеет минимальные рамки по краям, благодаря чему по площади ноутбук аналогичен моделям с диагональю экрана в 14 дюймов. По аппаратным характеристикам сообщается следующее: новинка работает на процессорах Intel Core i7 10 поколения и соответствует спецификации Intel Project Athena. Для эффективного охлаждения были применены двойные теплотрубки и вентиляторы с легкими лопастями из углеволокна. Новинка поддерживает подключение к беспроводным сетям Wi-Fi 6 и 5G, при том, антенны для работы в сетях 5G встроены в динамики устройства. В Latitude 9510 был реализован ряд мер, улучшающих быстродействие и защищенность данных.

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XPS 13 доступен в двух вариантах корпуса - белом и черном. Обратите внимание на большую сенсорную панель

Новый компактный ноутбук XPS 13 получил «безрамочный» дисплей Infinity Edge с соотношением сторон 16:10. Среди материалов, из которых изготовлен его корпус, значатся алюминий, углеволокно и стекло Corning Gorilla. Отмечается, что, в отличие от предыдущего поколения, дисплей стал ярче на 25%. Ноутбук, соответствующий по размерам 11-дюймовым моделям, соответствует спецификациям Intel Project Athena, оснащается процессорами Intel Core 10 поколения, а его время автономной работы составляет до 19 часов. Интересно, что XPS 13 будет поставляться как с предустановленной Windows 10, так и с Linux Ubuntu 18.04LTS - такая комплектация получила название Developer Edition.

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XPS 13 Developer Edition работает под управлением Ubuntu

Новые мониторы Dell представлены несколькими моделями, рассчитанными на профессионалов и игроков, среди которых сенсорный дисплей Dell 86 4K, Ultra Sharp 43 4K USB-C с возможностью одновременного подключения к нему 4 ПК (да, именно так, Вы не ослышались), монитор Ultra Sharp 27 4K USB-C, поддерживающий стандарт VESA Display HDR 400, что обеспечивает максимально реалистичную цветопередачу. На геймерскую аудиторию рассчитан Alienware 25, построенной на быстрой IPS –матрице с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс при охвате 99% палитры sRGB. Поддерживается технология AMD Radeon FreeSync и имеется совместимость с G-Sync от Nvidia.

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Огромный Ultra Sharp 43 4K USB-C позволяет одновременно отображать много информации на одном дисплее. В данном случае, мы видим запущенное ПО для биржевых торгов, но сфера применение таких мониторов гораздо ширеAlienware 25 имеет геймерский дизайн, навеянный "инопланетными технологиями"

Особенно это касается задней стороны новинки

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P.S. так как в рамках одной заметки сложно расписать характеристики всех представленных новинок, прошу выражать свой интерес к той или иной модели в комментариях. Если получится, то сделаю по ним отдельные более подробные материалы.