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Подводя итоги прошедшего 2019, специалисты сети розничных магазинов «Связной» составили топ-7 самых популярных смартфонов за этот период, в который попали модели абсолютно разных ценовых диапазонов, однако, имеющие оптимальное соотношение цены и характеристик и пользующиеся спросом у покупателей. Отмечу сразу, что продукция Apple в данном рейтинге не участвовала, в него вошли только смартфоны на Android от разных фирм, представленных в торговой сети.

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Huawei P Smart (2019) и P30 Lite – две модели от известного китайского производителя заняли по одной позиции из списка. Они во многом похожи по ценовому диапазону и аппаратной конфигурации, обе используют процессор Kirin 710. По сравнению с позапрошлогодней моделью Huawei P Smart, P Smart (2019) получил радикальный рестайлинг корпуса с модным градиентным рисунком задней панели и «безрамочный» экран, а P30 Lite, хоть традиционно и имеет мало общего со старшими моделями линейки P30 (кроме названия), однако может похвастаться тройной основной камерой. Кстати, его сейчас можно купить со значительной скидкой всё там же за 15 000 рублей вместо 20 000 рублей. P Smart (2019) уже раскупили.

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Sony Xperia 10 Plus – несмотря на то, что Sony, как и многие другие производители электроники, сдаёт позиции на рынке смартфонов, данная модель пользовалась популярностью среди любителей кино и музыки. И на то есть свои причины, включая ультраширокое соотношение сторон дисплея 21:9 (вместо привычных 16:9) и ёмкий аккумулятор. Цена же модели не особо мала, но и не очень велика – чуть более 20 000 рублей.

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Honor 20 – флагманская модель от Honor, суббренда Huawei, предложила пользователями очень много всего самого передового по относительно доступной цене в 30 000 рублей. Стоит отметить камеру на 48 МП с четырьмя модулями, фронталку, размещенную непосредственно на «безрамочном» дисплее, интегрированный в кнопку пробуждения смартфона сканер отпечатка пальца и мощный флагманский процессор Kirin 980.

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Redmi Note 8 Pro – традиционно, продукты Xiaomi берут очень хорошим соотношением цены и характеристик, да еще и в приятном современном дизайне. За 20 000 рублей, а именно столько данный смартфон стоит сегодня, пользователь получит устройство на производительном процессоре и с основной камерой на 64 МП.

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Samsung Galaxy S10 – флагманские «Самсунги» продолжают пользоваться популярностью не смотря на наступление со стороны «китайцев». Виной тому – производительная начинка, качественная тройная камера и дисплей Dynamic AMOLED. И это при том, что цену при всём желании не получится назвать доступной – 60 000 рублей.

Xiaomi Mi Note 10 – еще один представитель бренда Xiaomi, предлагающий пользователям камеру на 108 МП, состоящую из пяти (!) модулей, позволяющей сохранять снимки в RAW-формате при цене в 40 000 рублей. Помимо этого, тут есть процессор Snapdragon 730G и аккумулятор более чем на 5000 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки.