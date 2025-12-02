Ещё можно успеть зарегистрироваться для участия, но стоит поторопиться – регистрация открыта до 5 декабря 2025 года. Гранд-финал турнира состоится 21 декабря.

Компания-производитель смартфонов Infinix объявила о проведении онлайн-турнира Infinix x PUBGM Uni League'25 по игре PUBG Mobile среди студентов. Турнир организован непосредственно с подачи Infinix при поддержке IGM и PUBG Mobile, его призовой фонд составит 800 000 рублей.

Принять участие могут студенты российских высших и средних специальных учебных заведений. Отборочные туры будут проходить 6 и 7, а также 13 и 14 декабря этого года, а 21 декабря состоится гранд-финал турнира. Трансляция финала будет доступна на Twitch и в официальных соцсетях PUBG Mobile . Помимо этого в финальный день турнира также пройдёт шоу-матч между командой победителей и приглашенными стримерами, известными в мире PUBG.

Участники гранд-финала будут использовать игровые смартфоны Infinix GT 30 Pro, являющиеся официальными смартфонами киберспортивной лиги PUBG Mobile. Основной фишкой данного смартфона являются сенсорные кнопки-триггеры под указательные пальцы на боковой рамке, которые можно использовать в PUBG Mobile для прицеливания и стрельбы как на геймпаде. Я уже делал обзор на Infinix GT 30 Pro в максимальной конфигурации .

Зарегистрироваться к участию в турнире может любой обучающийся в России студент, но нужно поторопиться – регистрация открыта до 5 декабря 2025.