В этом обзоре мы будем изучать функции телефона ELARI GamePhone, который сделан специально для детей младшего возраста. Вообще, я сначала не думал, что получится коротенькая заметка на три абзаца, а не полноценный обзор на 20 000 знаков. Но, как всегда, появилось много нюансов, не упомянуть о которых я не смог. Может быть, эта тема будет интересной и актуальной для тех, у кого есть маленькие дети, которые с наступлением лета больше времени проводят на улице, что, в свою очередь, поднимает вопрос о ненавязчивом контроле за ними посредством оснащения чад средствами мобильной связи. Как раз для решения этой задачи и был создан ELARI GamePhone.

реклама





Упаковка и комплектация

ELARI GamePhone поставляется в небольшой коробочке из плотного картона, поверх которой надета цветастая «суперобложка» с изображением телефона спереди и сзади с учётом актуального комплектного декоративного чехла, который может быть в виде динозаврика или розового единорога на выбор. По бокам и на задней стороне упаковки перечислены некоторые характеристики и особенности гаджета. Особо стоит отметить представленный сбоку список аудиосказок от издательства VIMBO, которые уже записаны в память телефона и доступны через отдельное предустановленное приложение.

Упаковка нарядная и практичная

реклама





Комплект поставки телефона ELARI GamePhone включает защитный декоративный чехол из мягкой резины, в нашем случае в виде динозаврика светло-голубого цвета, а также достаточно короткий, длиной около 45 см, кабель с USB Type-C для подключения телефона к ПК и его подзарядки от обычного USB порта, шнурок на шею, инструкцию в виде небольшой книжечки, талон на получение расширенной гарантии и набор из трёх наклеек. Также стоит обратить внимание на круглую наклейку на упаковке под телефоном, на которой указан пароль для доступа к меню настроек телефона: 2024.

Телефон внутри коробки

Комплект поставки

Замечу, что в комплекте поставки нет адаптера питания (прим. автора – прям как у iPhone). Производитель рекомендует заряжать ELARI GamePhone от любого стандартного USB порта или адаптера с параметрами тока 5 В / 1 А, благо ёмкость аккумулятора у телефона небольшая и заряжается он достаточно быстро.

реклама





Дизайн и эргономика

Сам телефон ELARI GamePhone без надетого на него декоративного чехла выглядит весьма просто и утилитарно. Он достаточно легкий и небольшой, корпус из черного матового пластика со скругленными краями напоминает морскую гальку. Экран занимает сравнительно небольшую площадь относительно передней стороны телефона, как на ранних смартфонах с сенсорным экраном. Под ним расположилась круглая сенсорная кнопка, отвечающая за возврат к предыдущему пункту меню, а также блокировку экрана, если в этот момент отображается домашний экран.

Внешний вид телефона без надетого чехла

С правой стороны, как на обычных смартфонах, присутствует качелька регулировки громкости и кнопка блокировки/разблокировки экрана.

реклама





Качелька регулировки громкости и кнопка блокировки экрана/включения телефона

Интересно, что случайно выключить телефон при помощи неё не получится, для этих целей на левой стороне телефона снизу есть отдельный переключатель питания, мгновенно отключающий аппарат при переводе в положение OFF. Для включения телефона его надо перевести в положение ON, после чего уже зажать кнопку разблокировки экрана как на обычных смартфонах. Видимо, такую систему сделали от непреднамеренного выключения телефона, так как с надетым декоративным чехлом случайно задеть тумблер становится практически невозможно.

Переключатель питания телефона в выключенном положении

В левом верхнем углу корпуса телефона имеется место крепления комплектного шнурка для ношения на шее.

Место для крепления шнурка

На нижней стороне корпуса расположились съёмный лоток под одну SIM карту формата Nano SIM, рядом с ним находится порт USB Type-C для подзарядки и подключения телефона к компьютеру с возможностью переноса данных во внутреннюю память. Хорошо хоть тут сделали USB Type-C, а не архаичный, неудобный и механически гораздо менее прочный разъём micro USB, который до сих пор зачем-то продолжают пихать в бюджетные гаджеты подобного плана.

Лоток для SIM карты и порт USB Type-C

Лоток с установленной в него SIM картой

Стандартный 3,5 мм разъём под наушники расположен сверху ближе к правой стороне телефона.

Стандартный 3,5 мм разъём под наушники расположен сверху

На задней панели расположилась основная камера со светодиодной подсветкой, фронтальная же расположена над дисплеем ближе к его левой стороне.

Основная камера и светодиодная подсветка на задней стороне телефона

Не забываем про комплектный резиновый чехол, в котором будет «щеголять» телефон – это его основная особенность. В нашем случае чехол выполнен в виде забавного динозаврика, есть ещё вариант в виде розового единорога, который больше подходит девочкам, а этот – более универсален.

Телефон и комплектный чехол Телефон и комплектный чехол, вид сзади

Телефон в надетом на него чехле

Чехол мягкий и эластичный, взрослый человек без особого труда натянет его на корпус телефона, который при этом получит не только прикольный внешний вид, но и защиту от ударов при случайных падениях практически со всех сторон, в значительной степени – и спереди тоже. В нужных местах чехол имеет отверстия под камеры, динамики, микрофоны, разъём для зарядки и так далее, физические кнопки с правой стороны корпуса продублированы выступами аналогичной формы на чехле. При этом отвечающий за выключение телефона переключатель становится несколько утоплен, что защищает его от случайных нажатий. Также чехол полностью закрывает лоток SIM карты, чтобы он случайно не выпал или ребёнок не догадался его вытащить.

Чехол закрывает лоток SIM карты, но оставляет открытым разъём USB Type-C

Также открытым остаётся переключатель питания телефона, однако чехол защищает его от случайных нажатий

Технические характеристики телефона

Перечислим основные технические характеристики детского телефона ELARI GamePhone (модель KP-G):

Дисплей: IPS, диагональ 2,8”, разрешение 240x320

Камеры: основная и фронтальная, съёмка фото в разрешении 320x240 и видео в 176x144

Встроенная память: 4 ГБ

Аккумулятор: встроенный, 600 мАч

Воспроизведение музыки: приложение mp3-плеер, возможность записывать музыку во внутреннюю память, разъём 3,5 мм под наушники

Дополнительные функции: календарь, калькулятор, будильник, таймер, секундомер, фонарик

Стандарты мобильной связи: 2G (GSM-900/1800), без доступа в Интернет по мобильной сети, нет Wi-Fi и Bluetooth, не поддерживает приём и передачу SMS

Поддержка SIM карт: одна Nano SIM

Размеры: 105x60x11 мм

Вес: 64 г

Нет защиты от воды

Меню, настройки, встроенные приложения и игры

ELARI GamePhone использует типичную простенькую прошивку вместо полноценного или сильно урезанного Android, но общие принципы взаимодействия с её графическим интерфейсом схожи. В целом, интерфейс оптимально смотрится на достаточно небольшом экране, иконки и шрифты не слишком мелкие. Иконки приложений располагаются сеткой 3x3 и занимают два экрана на рабочем столе, переключаться между ними можно привычными свайпами.

Общий вид домашнего экрана системы

Свайпом сверху вниз от верхней границы экрана можно опустить небольшую шторку, на которой имеются три значка, соответственно, включающий фонарик (светодиод над основной камерой), отключающий звук на телефоне и позволяющий выбрать обои рабочего стола.

Меню "верхней шторки" позволяет получить быстрый доступ к фонарику, отключить звук или выбрать обои рабочего стола

К слову, в телефоне предустановлено большое количество обоев, выполненных в разных интересных стилях, ориентированных на детей. Обои действительно приятные, с пейзажами, животными и разными персонажами, есть даже отличные картинки в стиле пиксель-арт.

Выбор обоев большой и они действительно красивые!

Можно поставить отличный пиксель-арт в качестве обоев

Не менее интересные обои отображаются на заблокированном экране, при том, их можно листать свайпами вправо-влево. Видно, что разработчики местной простенькой системы хотели, чтобы даже в таких простых вещах, не смотря на всю свою примитивность, она старалась развлекать ребенка. Как на заблокированном, так и на домашнем экране отображается время, число и день недели, уровень заряда аккумулятора.

На заблокированном экране отображается время и разные красивые картинки, которые можно пролистывать Ещё один пример картинки на заблокированном экране

При этом система не только не позволяет устанавливать новые игры, приложения и так далее, но даже поменять местами иконки уже имеющихся тут нельзя. В виде отдельных приложений на первом экране домашнего меню представлены собственно функция телефона, позволяющая вводить номер вручную на виртуальной клавиатуре, список контактов с сортировкой типа мама, папа, бабушка, дедушка, друзья, а также журнал вызовов – тоже в виде отдельного приложения. Функции съёмки фото и видео также представлены двумя отдельными приложениями с минимальным функционалом, ограниченным переключением с основной на селфи-камеру. Как и два приложения для просмотра отснятых фото и видеороликов соответственно. Видимо, это было сделано специально, чтобы маленьким детям было легче ориентироваться в функциях телефона, практически каждая функция тут выполнена в виде отдельного приложения. Ещё на первом экране есть музыкальный плеер с достаточно приятным интерфейсом, который позволяет проигрывать mp3 файлы из памяти телефона, а также приложение, совмещающее в себе одновременно функции будильника, таймера и секундомера, при этом называется оно почему-то «Инструменты». Хорошо хоть что на иконке изображены часы, а то бы было непонятно.

Приложения на первом экране основного меню

В левом верхнем углу рабочего стола отображается аватар, который можно выбрать из доступных

ПриложениеТелефон позволяет набирать номера вручную

Приложение Контакты позволяет создать телефонную книгу и вызывать абонентов, нажимая на их аватар

В телефонной книге абоненты обозначены как папа, мама, брат, сестра, друг и т.п., можно самому задать имена Интерфейс музыкального плеера прост и приятен

Приложение Инструменты позволяет установить будильники на разное время, а также имеет функции таймера и секундомера

На втором экране находится приложение «Сказки», в котором доступно десять сказок в формате аудиокниг на английском и шесть – на русском языке в переводе издательства VIMBO, включая сборник сказок А.С. Пушкина, Шарля Перро, братьев Гримм и так далее. Приложение «Звук» выводит на экран картинку с летящим пеликаном, который при нажатии на него начинает издавать щебечущие звуки, воспроизводя анимацию полёта. Зачем это нужно – я не понял. Наверно, для проверки того, что в данный момент на телефоне не отключен звук. Впрочем, это и так понятно по тому, что любое действие сопровождается булькающим фоновым звуком, который нельзя отключить и он, рано или поздно, может начать раздражать как пользователя телефона, так и находящихся рядом людей. Приложение «Фонарик» позволяет включить светодиод над основной камерой. Приложение «Калькулятор» представляет собой максимально простенький калькулятор, предлагающий только сложение, вычитание, умножение и деление. Но с учётом того, что телефон рассчитан на тех, кто только учится считать – вполне ОК. «Календарь» содержит перелистываемые страницы на каждый месяц, при том, фоны будут меняться в зависимости от времени года и сезонных праздников. Отдельное приложение «Игры» содержит сборник из тринадцати простеньких игр на ловкость, чувство такта, внимательность и логику. Лично мне больше всего понравилась та, где надо перемещая тележку вправо-влево ловить золотые монетки с символом Биткоина, сбрасываемые на парашюте с вертолёта. Некоторые игры навевают ассоциации с зарей игровой индустрии и консолями типа ATARI 2600, которая была и у автора этих строк в детстве. Если правила и задачи какой-либо из игр остались непонятны, на этот случай предусмотрено отдельное приложение «Как играть?» с такой же, как у «Игр» иконкой. Открыв его мы видим такое же меню, но вместо запуска игр будут открываться текстовые описания того, что и как нужно делать в данной конкретной игре. Ну и, наконец, приложение меню настроек, для входа в которое нужен тот самый пароль с наклейки на оригинальной упаковке телефона. Напомню, что это комбинация цифр 2024. К слову, поменять её или снять пароль не получится. В меню настроек можно сменить язык интерфейса, установить время и дату, уровень громкости, яркость дисплея (к слову, по умолчанию она стоит на уровне 85%, так что смело ставим её на 100% с учетом того, что экран у телефона и без того недостаточно яркий), далее идет меню установки фонового рисунка, то есть обоев рабочего стола, пункт с информацией о IMEI телефона и версии его прошивки, меню ограничения вызовов, где можно выставить запреты на звонки по телефону, вызовы абонентов из телефонной книги или журнала звонков, а также сброс настроек телефона к заводским или его выключение. Остановимся на пункте с запретом вызовов. На деле запрет на определенные действия просто убирает соответствующий ярлык из меню телефона, например, приложения телефона, книги контактов или журнала вызовов. Зачем это нужно – не знаю. Но, видимо, в каком-то случае это может пригодится, раз так сделали.

Второй экран основного меню и расположенные на нём ярлыки приложений

В приложении Сказки можно выбрать и прослушать сказки на английском и русском языках, все аудиокнижки снабжены яркими обложками

Так вот выглядит местный калькулятор

В календаре на заднем фоне отображаются картинки, соответствующие данному месяцу и времени года

Меню приложения с играми

Лично мне понравилось ловить скидываемые с вертолёта биткоины

Ну чем не GTA?

А это уже скорее на ретроигры из середины 80-х похоже

А это уже что-то с более симпатичной картинкой и на логику

Меню настроек телефона, для входа в которое необходимо ввести пароль 2024

Между тем ещё раз замечу, что ELARI GamePhone не только не обладает такими средствами беспроводной коммуникации, как Wi-Fi и Bluetooth, не поддерживает мобильный Интернет ни в какой форме, не имеет соответствующего приложения-браузера, этот телефон даже приём и отправку SMS-сообщений не поддерживает! Видимо, на это также есть свои причины. Например, наивный ребенок чисто физически не сможет никому сказать никакие коды из SMS. При этом, детский телефон не поддерживает никаких методов блокировки и аутентификации, будь то установка паролей и графических ключей, он даже не поддерживает работу с SIM, на которой установлен PIN-код. В таком случае производитель рекомендует предварительно снять запрос PIN-кода с «симки», вставив её в другой телефон. На фоне запароленного по умолчанию меню настроек всё это выглядит несколько странно.

Возможности фото и видео съёмки

Телефон ELARI GamePhone имеет две камеры, основную и фронтальную, которые поддерживают съёмку фото и видеозапись. Как говорилось выше, за эти функции отвечают два отдельных приложения, соответственно, «Камера» и «Видео». Отснятые материалы можно просмотреть в приложениях «Фото» и «Видеоплеер». По качеству съёмки ELARI GamePhone находится примерно на уровне бюджетных телефонов из середины нулевых годов с камерами на 0,3 Мп. По субъективной оценке из известных телефонов тех лет ближайшим аналогом будет Motorola RAZR V3, если знаете такой. Отснятые материалы можно скинуть с телефона только по USB кабелю, благо его встроенная память становится доступной для ПК. Как в итоге выяснилось, обе камеры позволяют снимать фото в разрешении 320x240, что даже не соответствует архаичному стандарту 0,3 Мп, видеозапись же доступна и вовсе в разрешении 176x144 пикселя при очень низкой и нестабильной частоте кадров. Сам телефон не позволяет просматривать свойства отснятых файлов.

Пример фото на основную камеру

Вспышка над основной камерой как вспышка не работает, её можно только принудительно включить через иконку на верхней шторке или приложение «Фонарик». Не понятно, почему на специализированных телефонах для детей и пожилых людей не могут устанавливать камеры хотя бы на 2 Мп с более-менее приличным качеством съёмки. Может быть, слабое железо таких аппаратов не позволяет?

Возможности воспроизведения аудио

Телефон позволяет слушать записанные в его память сказки как через встроенный динамик, так и через наушники, в таком случае звук более качественный. С воспроизведением музыки через приложение-плеер телефон также справляется неплохо, с относительно хорошими наушниками ELARI GamePhone может стать первым полноценным музыкальным плеером у ребенка, благо с компьютера в его встроенную память объёмом 4 ГБ можно записать много mp3 файлов. После копирования музыкальных файлов в папку «My Music» в памяти телефона после его сопряжения по кабелю с ПК, необходимо зайти в настройки в приложении плеера и обязательно нажать «Обновить список», чтобы новые композиции появились в плейлисте. В настройках в поле «Источник медиа» должен всегда стоять параметр «Карта памяти», так как если поменять его на «Телефон», приложение не найдет музыку в памяти телефона. Видимо, какие-то технические условности в работе железа и ПО, так как карту памяти телефон не поддерживает в принципе. Также в настройках можно установить случайный порядок воспроизведения композиций.

Остаётся разве что пара спорных моментов, косвенно касающихся темы звука и музыки. Во-первых, это невозможность отключить несколько навязчивый булькающий звук при практически любом действии на телефоне. Может быть, это было сделано специально, чтобы ребенок не мог втихаря залипать в телефон под одеялом вместо сна. Но что мешало дать возможность отключения этого звука через запароленное меню настроек на усмотрение родителей? Второй спорный момент – отсутствие возможности выбора мелодии звонка. Это выглядит несколько странно на фоне того, что памяти у телефона более чем достаточно для записи в неё не одной, а нескольких мелодий. Тем более, на полтора десятка аудиокниг места хватило.

А как звонить с ELARI GamePhone и на него?

Как звонить с ELARI GamePhone – отнюдь не праздный вопрос, которым задаются многие покупатели, судя по отзывам в Интернете. Дело в том, что с этим связан ряд неочевидных нюансов и ограничений, направленных на обеспечение информационной безопасности ребёнка. Так, при попытке дозвониться на ELARI GamePhone со вставленной в него SIM картой в трубке слышатся сигналы, говорящие о том, что линия занята, а потом вызов сбрасывается. В инструкции или на сайте я читал про функцию «белого списка», но не нашёл её в меню аппарата. Оказывается, эта функция просто включена всегда по умолчанию на уровне системы и на детский телефон не смогут дозвониться абоненты, чьих номеров нет в телефонной книге, например, всякие спамеры, телефонные мошениики и прочие случайные люди. При том, номера звонивших, но не внесённых в книгу контактов, всё же будут отображаться в журнале вызовов, но вот перезвонить им не получится.

Приложение Телефон позволяет вручную набрать любой номер. Пригодится на экстренный случай

Можно звонить людям, добавленным в телефонную книгу, для этого им надо присвоить номер и нажать на аватар

В журнале вызовов отображается кто звонил. Звонки с неизвестных номеров не будут проходить на телефон, тем не менее отображаясь в журнале вызовов, но перезвонить на них самому не получится

Однако, в экстренном случае всё же можно позвонить на любой номер, вручную введя его на виртуальной клавиатуре в приложении «Телефон». Предполагается, что ребенок сможет вызывать абонентов, внесённых в приложение «Контакты», где может быть сохранено до 20 контактов. По порядку идут папа, мама, дедушка, бабушка, дядя, тётя и 12 друзей, одновременно на экране отображается один контакт, перелистывать их можно свайпами вправо-влево, контактам можно присвоить имена. Вызов осуществляется при нажатии на аватар контакта. При входящем вызове на экране телефона появляется имя контакта и две кнопки, зелёная и красная – соответственно, принять или сбросить вызов. Тут у меня также появились некоторые проблемы с приёмом звонка или сбросом. Оказалось, что соответствующие кнопки реагируют только на короткие достаточно быстрые нажатия, иначе могут не сработать. Во время голосового вызова разговорный динамик ELARI GamePhone работает очень громко, так что его необязательно подносить непосредственно к уху, чтобы слышать абонента. Видимо, это было сделано специально с учётом того, что детям раннего возраста может быть затруднительно правильно держать телефон у уха. При желании громкость динамика можно тут же уменьшить.

Входящий вызов от абонента из списка контактов Во время разговора можно регулировать громкость, так как разговорный динамик очень громкий и мы имем что-то среднее между обычной и громкой связью

Ещё один совет из Интернета – предварительно отключить у предназначенной для работы в ELARI GamePhone SIM карты работу в остальных сетях, кроме 2G. Сделать это можно через меню смартфона на Android «Настройки->Мобильная сеть->Менеджер SIM карты->нажать на нужную SIM->Предпочтительный тип сети->Только 2G». Иначе у некоторых пользователей возникали проблемы с распознаванием SIM карты, при том, что ELARI GamePhone и так не поддерживает другие стандарты связи.

В любом случае, я советую после установки SIM карты в телефон и добавления нужных абонентов в адресную книгу самим проверить, работает ли связь как надо или есть какие-то проблемы с входящими и исходящими вызовами.

Небольшое лирическое отступление от темы

Технический прогресс никогда не стоит на месте, а в области информационных технологий за последние пару десятилетий – так и вовсе стремительно несётся вперёд. Я отношусь к поколению детей 90-х годов и подростков из нулевых. Лично мне семилетнему ELARI GamePhone в своё время зашёл бы на ура. Набор простеньких игр на цветном экране, плюс возможность загружать и слушать какую хочешь музыку, в том числе в наушниках, как на нормальном плеере, плюс ещё и фото делать и видео снимать можно хоть в каком-то качестве. О карманном девайсе с подобным функционалом я даже и мечтать не мог. Лет в семь у меня появилась моя первая приставка ATARI 2600 – и то это было чем-то абсолютно космическим, пока дома у знакомых я не увидел «Денди». Сейчас же мой семилетний племянник уже пару лет как успешно пользуется пусть и очень стареньким, но полноценным смартфоном на полноценном Андроиде. И ему в его семь лет ELARI GamePhone или другой подобный гаджет уже не будет особо интересен. Поэтому, с учётом современных реалий, производитель позиционирует ELARI GamePhone как гаджет для детей 3+ лет. Возможно, 3-5 лет – это как раз тот возраст, в котором данный девайс понравится современным детям.

Подведём итоги

Но давайте от абстрактных рассуждений перейдём к объективной оценке, сравнив все достоинства и недостатки ELARI GamePhone в качестве этакого первого детского телефона и персонального электронного устройства, по сравнению с альтернативным вариантом в лице завалявшегося в ящике стола старенького смартфона 10-15 летней давности, который чаще всего и становится таким вот первым гаджетом у ребёнка.

Достоинства:

Телефон лёгкий и компактный, его размеры оптимальны для детских рук, есть возможность носить на шее с ремешком.

В комплекте нарядный чехол, с которым телефон выглядит и ощущается уже не как «бездушный» электронный гаджет, а как игрушка-компаньон ребёнка, которую он будет везде носить с собой (и быть всегда на связи).

Чехол легко снимается и подросший ребенок спустя какое-то время сможет пользоваться телефоном уже без чехла. При этом телефон будет выглядеть весьма солидно, почти как полноценный смартфон у взрослых.

Много контента для детей уже есть на телефоне, начиная от сборника аудиосказок и набора встроенных простеньких игр, заканчивая большим количеством красивых тематических обоев, смотреть и менять которые – отдельное удовольствие, особенно, в детском возрасте. Взрослым не придётся ломать голову над наполнением телефона контентом для ребёнка – на первое время хватит уже имеющегося.

Сильно ограниченный функционал телефона и простота интерфейса. С учётом возраста целевой аудитории – это достоинство, а не недостаток. В минимуме самых необходимых функций сложно запутаться. Чисто физически не получится забыть код разблокировки от телефона, удалить нужные приложения, принимать звонки от неизвестных абонентов и сообщать им коды из SMS, а более «продвинутые» ребята из старшей подготовительной группы не смогут помочь зарегистрироваться на Pornhub и Binance.

В отличие от обычных старых смартфонов, тут ребенок не сможет открыть крышку и вынуть аккумулятор, потерять или сломать эти детали. С декоративным чехлом телефон хорошо защищён от случайных падений во время активных детских игр.

Недостатки:

Дисплей и камеры телефона в плане разрешения, качества фото и видео застряли где-то в середине нулевых. При том, такая картина типична для всех гаджетов подобного плана. Почему на дешевые телефоны для детей и пожилых людей нельзя ставить экраны и камеры получше? В этом плане ELARI GamePhone всё же уступает среднестатистическому старенькому смартфону из первой половины 2010-х годов, который не жалко отдать ребёнку.

Вместо «Андроида» – максимально примитивная система, не поддерживающая установку игр и приложений в принципе. В этом плане старый «родительский» смартфон выигрывает. Но если он сам и его система очень старые, то также могут возникнуть проблемы с современными играми и приложениями.

ELARI GamePhone поддерживает только голосовую связь по стандарту 2G, не поддерживает мобильный интернет в принципе. Мало того, тут даже приём и отправка SMS не поддерживаются! Но, как говорил выше – этот недостаток в данном контексте можно рассматривать как достоинство.