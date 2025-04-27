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Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре

Мероприятие ICEE 2025 проходило с 22 по 25 апреля в московском Экспоцентре. Любителям игровой периферии и компьютерных комплектующих было на что посмотреть
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Представитель компании Guangdong Golding Technology на фоне телевизора с объёмным изображением

На неделе я заглянул в московский Экспоцентр, где в рамках Российской Недели Высоких Технологий проходило несколько выставок, включая посвященную электротранспорту RENWEX и ICEE 2025, где были представлены новинки потребительской электроники. Ради последней, собственно, я и поехал на это мероприятие. Выставка ICEE 2025 проходила сугубо в бизнес-формате, поэтому стенды на ней были достаточно скромными, а вся экспозиция занимала один относительно небольшой зал, где павильоны были расположены в три ряда, а в конце была организована небольшая зона для выступлений. Ну да ладно, давайте перейдём ближе к делу.

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На RENWEX можно было посмотреть электромобили и зарядные станции для них

Экспозиция ICEE 2025 практически полностью состояла из павильонов китайских компаний, некоторые из которых представили весьма интересные продукты, включая компоненты для сборки ПК и игровую периферию. Были и различные серверные решения в виде материнских плат, оперативной памяти и блоков питания, а также сервоприводы, электромоторы и аккумуляторы для квадрокоптеров, различные микросхемы и бытовая техника. Но я, в основном, изучал представленную на ICEE 2025 продукцию по своей околокомпьютерной тематике, о чём и расскажу далее по пунктам.

Мини-ПК

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Большое количество разнообразных миниатюрных ПК привезла с собой компания Ninkear. Все они имеют очень компактные размеры, некоторые буквально помещаются в ладони. При этом производительности этих «малышей» хватает на выполнение базовых задач в Windows и работу с офисными программами. Отдельно отмечу высокое качество корпусов и их приятный дизайн (некоторые модели, правда, косят под Mac Mini), благодаря которому такие миниатюрные ПК будут органично смотреться непосредственно на рабочем столе, а не прятаться на креплении за монитором. Представленная на стенде модель Ninkear M6 имеет активную систему охлаждения, может использовать процессор AMD Ryzen 7 8845 HS, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD накопитель с интерфейсом M.2 PCIe 3.0 объёмом до 1 ТБ. Помимо мини-ПК Ninkear также выпускает ультрабуки.

Ассортимент мини-ПК от Ninkear

Самая маленькая из представленных моделей мини-ПК легко умещается на ладони

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Игровые клавиатуры

Игровые клавиатуры были представлены брендами Syntech и Womier. На вид и на ощупь это очень качественные продукты практически премиального сегмента. Так, Syntech привезли клавиатуру CHRONOS 68 Rapid Trigger на магнитных переключателях, благодаря чему нажатие на клавиши очень мягкое, без ощутимого клика, но при этом достаточно чётко ощущается на тактильном уровне. Клавиатуры выполнены в компактном форм-факторе без цифрового блока и доступны в различных дизайнах оформления, в производстве кейкапов (колпачков кнопок) используется твердый ПБТ пластик.

Одна из клавиатур от Syntech

Бывают и такие оригинальные дизайны

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Та самая CHRONOS 68 Rapid Trigger

Продукция Womier относится к аналогичному сегменту, это также проводные и беспроводные компактные клавиатуры высокого качества. Стоит отметить линейку WK61 с разнообразными красивыми принтами не только на кнопках, но и на нижней стороне клавиатуры, а также сильно удивившую меня SK75, при своих компактных габаритах имеющую очень толстый корпус с металлическими утяжелителями, благодаря чему клавиатура имеет вес около 2 кг, не двигается по столу и ощущается реально монолитной!

Красивая Womier WK61Она же, вид снизуКомпактная Womier SK75 весит около 2 кг!

Syntech и Womier также предлагают наборы различных кастомных кейкапов для клавиатур, Syntech также выпускает различные аксессуары для геймеров, включая чехлы для Steam Deck и крепления для шлемов виртуальной реальности.

Оперативная память и SSD накопители

На нескольких стендах была представлена оперативная память серверного класса, но меня больше интересовал пользовательский, в частности, игровой сегмент. Так, на своём небольшом стенде представители компании JUHOR демонстрировали весьма интересные модули «оперативки» с RGB подсветкой и принтами с анимешного вида девочками на теплорассеивателях палнок. В ассортименте фирмы планки стандартов DDR 3, DDR 4 и DDR5 как для ноутбуков, так и для стационарных ПК. При том, есть как обычные, так и ориентированные на геймеров модели. Для ноутбуков доступны SODIMM модули DDR 3 с частотой 1600 МГц объёмом 4 ГБ или 8 ГБ, DDR 4 с частотой до 4000 МГц и объёмом до 32 ГБ, а также DDR 5 с частотой до 6400 МГц и объёмом до 64 ГБ. Для настольных ПК это стандартные и игровые (с радиатором и RGB подсветкой) модули DDR 3 с частотой 1600 МГц и объёмом до 8 ГБ, DDR 4 с частотой до 4000 МГц и объёмом до 32 ГБ, а также DDR 5 с частотой до 10 000 МГц и объёмом до 64 ГБ.

Что тут ещё сказать - ня и ми-ми-ми

Помимо оперативной памяти JUHOR также производит и SSD накопители, включая модели с интерфейсом SATA 3 ёмкостью от 128 ГБ до 2 ТБ, а также SSD NVMe под разъём M.2 с интерфейсом PCIe 3.0 и PCIe 4.0 объёмом также до 2 ТБ и поддерживающие скорость передачи данных до 3570 МБ/с и 5000 МБ/с на чтение и до 3070 МБ/с и 4500 МБ/с на запись для PCIe 3.0 и PCIe 4.0 соответственно.

Блоки питания

На стенде фирмы ZUMAX было представлено множество блоков питания разного класса, включая как серверные модели и блоки питания самых экзотичных форм-факторов, до продуктов в стандартном форм-факторе ATX, включая явно ориентированные на геймеров решения (такие блоки питания выделялись ярким дизайном и вентиляторами с RGB подсветкой на фоне остальных). В пользовательском сегменте компания представляет блоки питания компактного формата SFX мощностью 700 Вт, обычные ATX блоки питания для экономичных сборок мощностью 500 Вт, игровые решения с RGB подсветкой на 1000 Вт, а также блоки питания топового сегмента для высокопроизводительных сборок мощностью 2000 Вт с модульным подключением кабелей и поддержкой стандартов ATX 3.1 и PCIe 5.1.



Мониторы и дисплейные решения

Бренд с труднопроизносимым названием HYIJNOAI (принадлежит Shenzhen Xingcai Technology Co.) представил ряд игровых мониторов с весьма стильным и, в то же время, в меру лаконичным дизайном. В ассортименте есть как мониторы с стандартным разрешением Full HD и частотой обновления до 240 Гц, так и решения с ультраширокими изогнутыми экранами диагональю 34” при разрешении 3440x1440 с поддержкой частоты обновления до 180 Гц.

На стенде компании Guangdong Golding Technology демонстрировались дисплейные решения, обеспечивающие эффект объёмного изображения без использования очков. Чтобы ощутить эффект, необходимо расположиться непосредственно перед дисплеем, желательно на определенном удалении. Технологии компании демонстрировались на примере внедрения в игровой ноутбук, телевизор большого формата и планшеты (соответственно, рекомендуемая дистанция просмотра в каждом случае отличалась). К сожалению, фото и видео не передаёт этого эффекта, так как он рассчитан на восприятие непосредственно человеком, имеющим бинокулярное зрение. Но я лично проверил это – всё работает как надо!

Игровой ноутбук с 3D дисплеем разработки компании GoldingА вот уже и целый телевизор с объёмным изображением

Аудиоустройства

На ICEE 2025 было представлено и несколько павильонов производителей портативного аудио. Бренд Tourace представил большой ассортимент разнообразных беспроводных наушников, самых разных форм-факторов, как классических, с дужкой (некоторые явно копировали дизайн Apple AirPods Max), так и различных компактных TWS моделей (на зарядных футлярах некоторых размещались дисплеи с дополнительной информацией, часами и т.п.).

Наушники на стенде Tourace

У компании SHMCI ассортимент продукции ещё шире, среди беспроводных наушников имеются модели, использующие эффект костной проводимости. Также компания специализируется на различной достаточно экзотической и специализированной аудиотехнике, включая портативные цифровые плееры класса Hi-Fi, классические цифровые диктофоны, а также ультракомактные диктофоны в форме пластиковой карты (по толщине как 2,5 карты) и даже спрятанные в авторучку. При том, что авторучка может быть использована по своему прямому назначению. То есть, для письма.

Наушники от SHMCI

А это уже TWS наушники с эффектом костной проводимости 

Поративный плеер класса HI-FI. К сожалению, глянцевая поверхность очень хорошо собирает все отпечатки пальцевКомпактный диктофон в форме пластиковой карты поместится в любой кошелёкЭта ручка тоже способна записывать звук

3D печать

Насколько помню, на всю выставку ICEE 2025 был единственный стенд, на котором были представлены технологии 3D печати, принадлежащий компании Creality. Но посмотреть там было на что! В режиме реального времени демонстрировалась печать различных простых и сложных деталей из пластиковой «лески» разных цветов, что позволяет делать детали разных цветов, в том числе, получаемых смешением изначально имеющихся. Даже возможно получение градиентного перехода от одного цвета к другому. Так, использование четырёх катушек с «леской» разных цветов позволяет получить до 16 цветов на изделии. Было представлено несколько 3D принтеров компании, рабочая зона самого большого из них составляла 400x400x400 мм, что составляет предельный размер распечатываемой детали.

Цыплята печатаются уже разноцветными

В зону печати подаётся пластик разных цветов

Разная полезная мелочь

Если не половину, то примерно треть выставки занимали стенды компаний, выпускающих различные кабели, адаптеры, зарядные устройства, пауэрбанки и тому подобный товар. Но лично мне больше всего запомнилась продукция компании CABLETIME. На их стенде были представлены разнообразные кабели USB с стильным дизайном и достаточно высоким качеством, самые экзотичные переходники и адаптеры, весьма серьезного вида док-станции и хабы для подключения различного оборудования к ПК.

Люблю такие яркие дизайнерские кабели!

А вот докстанции от  CABLETIME выглядят и ощущаются уже как серьезные устройства профессионального уровня

Завершая материал отмечу, что большинство представленных на выставке компаний, а, следовательно, и их продукция, пока не представлены на российском рынке. Тем не менее, есть большая вероятность, что скоро мы всё же увидим продукцию данных фирм в ассортименте Ситилинка или DNS, ведь очевидно, что приехавшие со стендами в Москву компании заинтересованы в выходе на российский рынок.

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оперативная память блоки питания мониторы москва выставка клавиатуры выставки репортаж icee 2025 экспоцентр
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