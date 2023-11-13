В прошедшие выходные, 11 и 12 ноября 2023 года в московском киберспортивном центре VK Play Арена прошел турнир стран БРИКС по файтингу Tekken 7, организованный Федерацией компьютерного спорта России (ФКС). Естественно, я не мог не посетить данное мероприятие, ведь сейчас события такого масштаба случаются не часто. Шутка ли – киберспортивный турнир по-настоящему международного уровня, в котором принимали участие профессиональные игроки из России, Индии, Китая, Бразилии и Южной Африки! Всего было по два игрока от каждой страны, Россию представляли Сергей «Strog» Платов и Алексей «Higem» Комиссаров, оба вышли в финал по итогам первого дня состязаний, который проходил в режиме онлайн-трансляции. Доступ на площадку был открыт для всех желающих на второй день, 12 ноября, тогда то и решилась судьба заветного кубка и полутора миллионов рублей, составляющих суммарный призовой фонд турнира.

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В итоге кубок увёз домой молодой, но перспективный игрок Чень «XiaoChen» Жуолинь, представляющий команду Китая, а оба российских игрока заняли почётные второе и третье места.

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1 место – Чень «XiaoChen» Жуолинь (Китай)

2 место – Сергей «Strog» Платов (Россия)

3 место – Алексей «Higem» Комиссаров (Россия)

Виртуальные поединки между игроками были достаточно напряженными, они состояли из нескольких боёв, каждый до трёх побед по раундам.

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Бои в режиме реального времени комментировали Илья «ZeratuL» Ткаченко, Роман «SerOFFim» Серов, Павел «The infection» Калашников и Вячеслав «Caliber» Новиков. Естественно, пересказывать всё происходящее невозможно и не имеет смысла, тем более, когда трансляции с первого и второго дня соревнований доступны в официальной группе «ВКонтакте» организатора турнира ФКС :

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День 1

https://vk.com/video-14046705_456242315

День 2

https://vk.com/video-14046705_456242316

Не могу не рассказать про крайне захватывающий и драматичный гранд-финал за первое место между XiaoChen и Strog, растянувшийся на семь напряженных боёв. Победителем в гранд-финале, согласно правилам турнира, должен был стать тот, кто первым наберёт четыре победы в боях, каждый из которых шёл до трёх побед по раундам.

Первый бой оба финалиста сыграли за боксёра Steve и Strog сумел победить XiaoChen сразу в трёх раундах подряд. Во втором бое XiaoChen решил сменить персонажа на Feng, но также был разбит «всухую» три раза подряд. Комментаторы отмечали выбор данного персонажа как ошибку игрока из Китая, мотивируя это тем, что против изначально достаточно сильного Фенга было сыграно уже много матчей, в итоге профессиональные игроки, включая Strog’а, успели изучить вдоль и поперёк все его слабые стороны. Несмотря на это, XiaoChen продолжил играть за Фенга и в третьем бою, к огромному удивлению комментаторов и зрителей, выиграв три раза подряд уже у Strog’а, также продолжавшего играть за Стива. Все оставшиеся бои киберспортсмены также будут играть на этих персонажах. В четвёртом бою Strog’у удаётся одержать три победы, дав XiaoChen’у победить лишь в одном раунде. Однако, в пятом бою расклад меняется на диаметрально противоположный – уже три победы за китайским игроком и одна – за россиянином, при том, что выиграв этот бой он мог бы стать победителем турнира, набрав четыре победы по боям в сумме. В шестом бою Strog, имея право выбора арены, выбирает Infinite Azure, представляющую гладкое дно почти высохшего озера, на котором нет ограничений для перемещения игроков, а точнее – стенок по краям, к которым можно прижать противника, что ему явно мешает. Не смотря на это, данный бой заканчивается с тем же результатом, что и предыдущий – 3:1 по раундам в пользу XiaoChen. При этом противники сравнивают счет по боям, который становится 3:3, соответственно, от следующего, уже седьмого боя будет зависеть, кто из них займёт первое место в турнире.

Седьмой бой становится самым напряженным в противостоянии Strog’а и XiaoChen’а, которые идут буквально ноздря в ноздрю по раундам, первый из которых выигрывает российский игрок, далее идут две победы игрока из Китая, после чего в четвёртом раунде россиянину удаётся сравнять счёт, но в пятом раунде свою третью победу одерживает XiaoChen, тем самым выигрывая завершающий седьмой бой и становясь победителем турнира по Tekken 7 среди стран БРИКС, обладателем кубка и львиной части призового фонда. Лично мне также очень приятно, что оба представляющих команду России игрока заняли призовые места, с чем их и поздравляем!

В перерывах между киберспортивными сражениями, на площадке также было много интересных активностей для присутствующих, включая викторины на знание игровой вселенной Tekken, турнир по Mortal Kombat 11 среди любителей с призовым фондом в 50 000 рублей, настольные игры от Hobby World, а также зоны для свободной игры с приставками PlayStation 5, шлемами виртуальной реальности и групповыми танцами в Just Dance. Также мероприятие посетили и несколько девушек-косплееров, фото с ними я выложу в качестве приятного бонуса для тех, кто дочитал этот материал до конца.

