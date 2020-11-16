Nicehash через месяц выплатит майнерам 100% от украденных в 2017 году биткоинов
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Сервис облачного майнига NiceHash объявил о завершении "Программы погашения" для пользователей своей платформы, пострадавшим 6 декабря 2017 года в результате хакерской атаки. Тогда злоумышленники похитили с электронного кошелька компании 4640 биткоинов, что составило $63 млн по курсу на тот момент. Спустя некоторое время компания начала постепенно возвращать пользователям средства, но год назад программа погашения была заморожена, а пострадавшие пользователи получили к этому моменту возврат 82% своих средств.
Однако сегодня, 16 ноября 2020 года, компания выпустила пресс-релиз, в котором обещает выплатить оставшиеся 18% совсем скоро - 16 декабря 2020 года.
Для этого пользователям nicehash, участвующим в "Программе погашения", необходимо зайти в личный кабинет и подтвердить своё согласие на получение оставшейся суммы.
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Данное событие ещё раз напоминает нам о том, что майнинг снова становится актуальным.
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