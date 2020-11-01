Аппаратный "разгон" наушников
Я думаю, у многих на полках, в кладовках или еще где может валяться всякий разнообразный компьютерный хлам разной степени годности и свежести. Кто-то сразу определяет негодные вещи в помойку - и будет прав. Нечего залёживать вещи. А есть такие, как я - у которых старые вещи могут жить и находить себе применение до тех пор, пока не умрут окончательно.
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Хотел бы один из примеров такой второй жизни представить здесь.
Что имеем:
- наушники Sony MDR-XD100 без провода (провод был оборван, восстановлен и приспособлен для других наушников - Philips SBC HP200, - которые по звуку мне показались более интересными);
- USB гарнитура Plantronics Audio 622 (вернее, только её USB звуковая карта, провод и микрофон);
- большое желание это всё совместить (люблю всё совмещать).
Надо сказать, что у меня есть USB гарнитура Razer Megalodon, но постоянно её перетыкать из основного компьютера в ноутбук желания нет, как и желания покупать что-то новое при наличии рабочего старого.
Про пайку контактов ушей рассказывать не буду, так как это ужасно скучно. Более интересной мне кажется реализация микрофона, которого у наушников не было.
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Начнем с простого - отметим место, где микрофон будет торчать из наушников.
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Отмеченное место мне показалось оптимальным. Берем свою любимую сверлилку, которой сделано уже много доработок различной техники.
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Делаем отверстие нужного диаметра и примеряем микрофон.
Подходит нормально.
Думаем, как все зафиксировать. Стандартное крепление микрофона было отлито в родной гарнитуре. Здесь же нужно было сделать своё.
Ну, что делать? Достаём линейку, штанген-циркуль, всё замеряем и грубейшим образом набрасываем в пэинте.
Потом достаём FreeCAD и делаем более качественную модель (можно еще доработать, но мне лениво :D).
Скармливаем модель слайсеру.
А он уже формирует нужное задание 3D принтеру, который и выдаёт нам готовую детальку.
Примеряем детальку, нагреваем скрепку и делаем в детальке отверстие для провода микрофона, а потом сажаем детальку на супер-клей.
Что имеем:
- микрофон закреплён как положено, имеет ограничитель хода около 90 градусов;
- наушники превратились в USB гарнитуру.
Вот так выглядит конечный результат. Всё работает.
P.S. Когда-то давно, когда интернет был еще маленьким и выдавался по талонам, приобрел я к своему компьютеру недорогие наушники Philips SBC HP200 за 300 рублей. Были они нормальными. Более не скажешь. Тем более, для студента - самое то. Работали, пока встреча их провода с ногой не закончила жизнь его разъема. Починил естественно другим разъемом из магазина, но был он ужасным по качеству и неудобным. Не везде влезал в гнездо.
Купил я, значит, им на замену эти наушники Sony. Вроде бы, бренд и всё такое, но качество не то совсем оказалось. Началось всё с облезания амбушюров, закончилось поломкой рамок динамиков. И так они лежали лет пять, пока у меня не дошли до них руки. Амбушюры можно потом заменить на новые, а рамки пришлось клеить. Но пусть всё работает. Мне не жалко. Деньги на новые наушники можно с другой целью потратить. :D
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