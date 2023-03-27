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Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны

Не так давно на overclockers.ru было несколько статей на тему «Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец», опубликованных многоуважаемым Vorvorot, где автор пытался проанализировать и подтвердить тестами заявления Дженсена Хуанга (иногда в статье буду называть его «Куртка») о производительности его решений.
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Не так давно на overclockers.ru было несколько статей на тему «Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец», опубликованных многоуважаемым Vorvorot, где автор пытался проанализировать и подтвердить тестами заявления  Дженсена Хуанга (иногда в статье буду называть его «Куртка») о производительности его решений. Кому-то материал показался интересным, кто-то решил, что автор неправ. Я предлагаю рассмотреть этот вопрос не с точки зрения его заявлений, а проанализировать немного другую сторону этого вопроса.

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Сразу скажу, что в статье будет много букв и не будет тестов, но уверяю вас, что после прочтения вы точно задумаетесь над вопросом кто такой на самом деле Дженсен Хуанг.

В предисловии затрону немного истории в становлении компании Nvidia. Компания была основана в апреле 1993 года Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кёртисом Прэмом. Не буду описывать чем занималась компания, информации достаточно в сети, но затронем непосредственно GPU. 

Первым продуктом Nvidia стал чип NV1, видеокарта на его основе появилась в 1995 году и выпускалась SGS-THOMSON Microelectronics под кодовым именем STG2000. Видеокарта получила название Diamond Edge 3D. Первая видеокарта была единственной в линейке, так что ни о каком модельном ряде речи не шло. В те времена в разработке GPU также участвовала известная многим геймерам того времени Sega, но NV2 так и не увидел свет, поскольку оказался не нужен Sega и ориентированность Nvidia приобрела четкий аспект в сторону Direct 3D.
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Первые линейки видеокарт от Дженсена Хуанга были основаны на одном GPU: Riva 128/128ZX – NV3, Riva TNT – NV4, Riva TNT 2/A/Pro/Ultra/M64/Vanta – NV5. Модели отличались между собой рабочими частотами GPU, памяти, а также имели разную разрядность шины памяти (64/128 Bit). В целом маркировка GPU в виде NVXX, где «NV» как не сложно догадаться являлось первыми двумя буквами названия компании, а «XX» номер GPU.

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Первые изменения в маркировке GPU компании Nvidia появились с выпуском 7000-ой линейки GeForce. Чип получил маркировку G70  и на нем было основано 2 видеокарты верхнего ценового диапазона: 7800 GTX и 7800 GT. Предполагаю, что «G» в маркировке являлось сокращением от «GeForce» или сокращением от «GPU» (дальше я буду предполагать, что это все же сокращение от «GeForce»). Позже топовый чип начали выпускать по более тонкому техпроцессу 90нм и он получил название G71. Вместе с G71 свет увидели G72, G73, которые пошли в более слабые линейки видеокарт.

Впервые четкое позиционирование маркировки GPU и серии видеокарт у Nvidia появилось с выходом 8000-ой серии. Давайте посмотрим поближе: G80 – топовый GPU (8800 GTS/GTX/Ultra), G92(b) – предтоповый GPU (8800 GT (GS)/9800 GTX (GT/GTS)/GTS 250, G84/G94(b) – GPU среднего порядка (8600/9600 серия), G86/G96(b) – GPU низкого порядка (8500/9500 серия), также были G98 – это грубо говоря «затычки» (9200/9300 серия).

Всё это количество написанных выше букв было целью подойти к определенной концепции маркировки GPU от Nvidia в зависимости от позиционирования той или иной серии видеокарт. Итак давайте посмотрим:

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GPU заканчивающиеся на «0» - топовые GPU, которые шли в основу топовых видеокарт;

GPU заканчивающиеся на «2» -  предтоповые GPU, которые шли в основу топовых и предтоповых видеокарт (почему так, позже посмотрим),

GPU заканчивающиеся на «4» - GPU среднего диапазона, которые шли в основную геймерскую серию (до определенного момента),

GPU заканчивающиеся на «6» - GPU низкого диапазона, которые шли в геймерскую серию ниже средней (до определенного момента),

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GPU заканчивающиеся на «7», «8» - GPU низшего диапазона, которые шли как «затычки» (до определенного момента).

Теперь давайте посмотрим, когда же Дженсен Хуанг решил «поломать» установленную Nvidia иерархию своих GPU.

G80 – топовый GPU, который пошел в топовую линейку, флагманы линейки 8800 GTX и 8800 Ultra получили полнофункциональный чип без отключенных блоков. Стоит отметить чип G92(b), который лег в основу 8800 GTS 512/ 9800 GTX/ 9800 GTX+ в максимальной конфигурации без отключенных блоков. Как не крути цифра «2» в его маркировке говорила от том, что это предтоповая серия GPU, и, действительно, если посмотреть на спецификации чипов G80 и G92 оба они имели по 128 потоковых процессоров, НО у G80 было 24ROPs, а у G92 только 16ROPs благодаря чему 8800 GTX и 8800 Ultra не смотря на то, что работали на более низкой частоте GPU при высоких разрешениях и с включенным Antialiasing как правило обходили 9800 GTX(+).

G84/G94 – игровые чипы среднего диапазона, на которых была основана средняя линейка видеокарт 8600/9600. Видеокарты 8600 GT(S) и 9600 GT получили чипы в максимальной конфигурации без отключенных блоков. Была в этой серии интересная видеокарта, которая получила предтоповый чип G92 с частью отключенных блоков и урезанной шиной – 9600 GSO.

G86/G96 – игровые чипы низкого диапазона, на которых была основана низкая линейка видеокарт 8500/9500. Были в этой линейке такие GPU как G86S/G96(b)/G96(c), на которых были основаны линейки 8400/9400.

G98 – «затычка», серия 8400/9300/9200. 

Следующий топовый GPU – G200(b). И снова топовые в линейке GTX 280/GTX 285 получили чип в максимальной конфигурации без отключенных блоков, также такой чип получили GTX 275 и GTX 295, но у данных видеокарт была «обрезана» шина памяти с 512 до 448bit.

Удивительно, что среднюю игровую низшу в 200-й серии занял опять G92(b) – ну поистине долгоиграющий GPU, который дал жизнь видеокартам как   8800/9800 серии, так и в 200-й (а также в ОЕМ 100-ой) – GTS 250.

Вообще в 200-й серии у «Куртки» что-то сломалось.. В среднюю игровую низшу определил G92(b), а в низкий игровой диапазон попал GT215 – GT 240/GT 220 и множество ОЕМ вариаций в 300-й линейке. Тут кстати в маркировке GPU перед цифрами появилась вторая буква. «Крутка» решил вместо того, чтобы наращивать числовую комбинацию просто маркировать GPU двумя буквами, где первая «G» - GeForce, а вторая – название архитектуры, в данном случае «Т» - Tesla. Для «затычек» были GPU GT216/GT218.

C 400-й серией у Хуанга явно не задалось. Мало того, что 400-я линейка вышла позже, чем у конкурента в лице AMD с его 5000-й серией, так еще впервые за много поколений видеокарт «Куртка» для своей топовой карты в лице GTX 480 не смог предложить GPU в максимальной его конфигурации – 512 Cuda-ядер. GF100 (G – GeForce, F – Fermi) мог предложить для топовой видеокарты только 480 Cuda-ядер, просчеты в архитектуре мало того, что сделали чип очень горячим, но и выход годных кристаллов в полном функционале был крайне низким. 

Нужно отдать должное компании G-Empire, которая всё же выпустила очень ограниченным тиражом видеокарту GTX 480 на GF100 с маркировкой GF100-ES-DT1-A2 (фактически инженерный образец) со всеми включенными функциональными блоками, но с GF100 в полной конфигурации видеокарта получила TDP аж в 375Вт!! Чтобы охладить этого монстра ребятам из G-Empire пришлось установить на видеокарту Accelero Xtreme Plus от Arctic. Кто-то скажет, что «пфф, 4090 хавает 450Вт», но ребята, стандартная версия GTX 480 потребляла «всего» 250Вт!

Ну и соответственно средняя игровая серия видеокарт на базе GF104 тоже не получила полнофункционального GPU, а лишь «обрезки». GTX 460 получила 336 cuda-ядер, а 460SE и вовсе 288 cuda-ядер.

Низкий игровой диапазон хоть и получил GF106 в полной конфигурации 192 cuda-ядер, но «Куртка» нашел как обрезать функционал, ограничив шину памяти до 128bit.

Про «затычки» на базе GF108 писать не буду – они разлетелись на много серий видеокарт не только 400-ю, но и 500-ю, 600-ю и даже 700-ю.

В 500-й серии Хуанг исправил все недостатки. Фактически 500-я серия была тем, чем должна была стать 400-я. В топе GTX 580 с полнофункциональным GF110 (512 cuda-ядер), в среднем игровом сегменте GTX 560Ti с полнофункциональным GF114 (384 cuda-ядер), а в низком игровом сегменте GTX 550Ti с GF116 (192 cuda-ядер и полноценная 192bit шина).

И вот, настал тот день, а именно 22 марта 2012 года, когда Дженсен Хуанг представил 600-ю линейку своих видеокарт! В этот день можете называть его как вам удобно: гениальный маркетолог, обычный лжец или как-нибудь еще (я это напишу в самом конце этой статьи). Выходит GTX 680 и она основана не на чипе с маркировкой, заканчивающейся на «0» или «2», а на чипе GK104 (G – Geforce, K- Kepler)! Т.е. топовая карта выходит на средне-игровом GPU!!! Спасибо, что хоть функциональные блоки не отключал-)). Вот начиная с этого момента сломалось то, что работало с 1995-ого года, т.е. 17 лет.

GTX 680 вышла спустя 3 месяца после выхода основного конкурента в лице AMD HD 7970. Фактически у «Куртки» было предостаточно времени, чтобы понять, что его архитектура Kepler оказалась настолько эффективной, что даже средне-игровой чип оказался способен «победить» конкурента в лице HD 7970, после выхода GTX 680 AMD в спешном порядке пришлось выпускать HD 7970 GHz Edition, чтобы на равных бороться за пальму первенства. Многие сейчас напишут, что со временем 7970 обошла GTX 680, после многократного допиливания драйверов и это правда, но на момент выхода GTX 680 была быстрее 7970. Архитектура Kepler оказалась настолько удачной, что дядя Хуанг офигел вконец и выпустил на рынок ранее немыслимую серию Titan, которая была основана на GK110 – топовом чипе линейки. На самом деле GK100 должен был лечь в основу GTX 680, об этом есть информация в сети до сих пор, но к сожалению из-за архитектурных просчетов GK100 свет так и не увидел, а Хуанг выпустил сразу GK110. Благодаря прорыву в производительности архитектуры Kepler, на ее базе было выпущено два полноценных поколения 600-е и 700-е. 

Я уверен, если бы не AMD с её R9 290 и R9 290Х мы бы так и не увидели видеокарту на полнофункциональном GK110 (GTX 780Ti) без отключенных блоков!

А что со среднеигровым сегментом спросите вы? А ничего! Туда ровненько переехал чип с окончанием на «6», что раньше было низким игровм сегментом. GTX 660 – получите GK106! GTX 650 – получите GK107!! Вуаля! Ну и кто «Куртка» после этого??

Идем дальше: GTX 980 – GM204 (G – GeForce, M – Maxwell)! Опять среднеигровой чип и топовая видеокарта! Теперь если хочешь топовый чип GM200 – покупай GTX 980 Ti (и то обрезанный), хочешь весь сок и полноценный GPU – покупай TitanX!!

Pascal! Вот тут вообще веселуха началась!! GTX 1080 – всё понятно, среднеигровой GP104 (G – GeForce, P – Pascal). Топовая GTX 1080 Ti – GP102, Titan Xp – полнофункциональный GP102! У вас, как и у меня, возникает резонный вопрос! Дядя Хуанг, а где чёрт побери топовый GP100?? Ведь «2» на конце маркировки это предтоповый чип и нихрена не «0», что подразумевает полноценный топ! А вот и он, ловите:

Топовый чип ровненько отправился в супердорогой сегмент NVIDIA Quadro и NVIDIA Tesla, посмотрите только на этот чип! 3840 cuda-ядер, 16Gb HBM2 памяти 4096bit шина памяти… Красная команда уже не скажет, что «Куртка» не умеет чипы с HBM памятью, правда?

Топаем дальше, RTX 2080 (Super) – всё уже стандартно, среднеигровой TU104 (T – ??, U – ??, WTF??). На счет маркировки TU – логично что Turing, возможно Хуанг не хотел, чтобы маркировка была похожа на 200-ю линейку GT, хотя на самом деле я не вижу проблем почему нужно было тут ломать логику, ведь не смотря на то, что GT (G – Geforce, T – Tesla), фактически топовые GPU имели маркировку G200, а не GT200, ну да ладно. Снова у нас нет топового TU100, а TU102 для RTX 2080Ti и полнофункциональный RTX Titan. Все вы в голос скажете, что TU100 в природе не было и окажетесь правы на 100%, НО! Есть одно «но», архитектура Volta, и топовый GV100! Фактически архитектура Turing основана на Volta, в которой уже появились тензорные ядра, так что и тут Хуанг себе не изменил! Есть топовое ядро.

Потихоньку подползаем до конца, архитектура Ampere и тут на тебе, 3080 основана не на GA104, а на GA102! Да, пусть и с отключенными блоками и обрезанной до 320 bit шиной памяти, но это уже предтоповый GPU! Тут у меня возник вопрос, у дяди Хуанга работает лазутчик у его родственницы Лизы Су? Или они периодически встречаются в баньке и обсуждают семейные вопросы?-)) Ну прикинуть производительность 6900ХТ и что она будет выше GA104 наугад просто невозможно!! Возвращаемся к топовому GPU GA100, есть он? ЕСТЬ!, но отправился в сегмент профессиональных вычислений Nvidia GRID и А100.

Ну вот и приехали на конечную остановку в 2023 году, Ada Lovelance… Как и в случае с Turing дядя Хуанг решил отойти от концепции маркировки своих GPU, поскольку буквы GA были заняты предыдущим поколением, то маркировка AD выглядела логическим продолжением TU (Turing). Что имеем тут: что-то новое, четкая градация видеокарт и GPU, 4090 AD102, 4080 AD103, 4070 (Ti) AD104. Многие обратят внимание, что цифра «3» в маркировке GPU это что-то новенькое. Не совсем, на самом деле были GA103 GPU (Ampere), чип являлся чем-то средним м/у GA102 (10752) и GA104 (6144) и имеет 7680 cuda-ядер и использовался в основном в мобильном сегменте и изредка в 3060Ти, с чем это связано не знаю, возможно с невысоким количеством выхода годных кристаллов. Ну и вернемся к топовому GPU с маркировкой «0» и он есть! Не секрет, что Ada Lovelance – это фактически Nvidia Hopper и тут как раз есть один единственный GH100, смотрим:

Подведем итог, так кто он такой, Дженсен Хуанг? Гениальный маркетолог?, возможно, обычный лжец?, ну я бы так не сказал, любой производитель всегда старается представить свой продукт в наилучшем виде и подбирает тесты так, чтобы слова, сказанные на презентации соответствовали действительности. Проанализировав всю эту кучу букв, написанную выше, я вам скажу одно – Дженсен Хуанг отличный бизнесмен, который с удовольствием залезет к вам в карман!

Фото взяты с сайта techpowerup.com

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