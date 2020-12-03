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Данный материал является продолжением первой части статьи. Кто не читал, то ознакомиться можно здесь: Часть 1.

Итак, для тестирования производительности системы на базе Intel OR840 нужно было определиться с операционной системой. Само собой любая ОС win9x, в том числе Windows 98SE и Windows ME, занимавшие подавляющую долю рынка ПК в те времена, для тестирования не подходят в первую очередь из-за отсутствия поддержки SMP. Windows 2000 очень неплохая ОС, хоть так и не стала народной. В итоге было решено использовать Windows XP SP1, Windows XP SP3 значительно увеличила свои аппетиты к ресурсам комплектующих, поэтому для сборок нулевых годов не совсем подходящий вариант.

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Процесс установки не вызвал никаких проблем, неожиданностей или глюков. Операционная система определила оба процессора, во вкладке "Производительность" диспетчера задач при тестировании программами, поддерживающими многопоточность, нагрузка мониторилась на оба процессора.

Первый "нежданчик" меня ожидал после того, как я решил протестировать пропускную способность подсистемы оперативной памяти в Everest (Aida). Я не ожидал там увидеть какие-то космические цифры, т.к. понимал, что больше, чем теоретические 1,06 ГБ/с для шины в 133МГц я там точно не увижу. Но показатели оказались просто удручающими что-то около 400 МБ/с на чтение и около 350 МБ/с на запись и копирование. Естественно возникло подозрение, что возможно отсутствуют "чипсетные" драйвера, но неопознанных устройств в диспетчере устройств не было, установка Intel Chipset Software версии 3.20 (Intel Inf), поддерживающей i840, ни к чему не привела, инсталлятор рапортовал, что обновление драйверов не требуется и завершал установку. Начались поиски решения проблемы, само собой попытки найти какую-либо информацию в сети в 2020 году от пользователей на материнскую плату, которая даже в период продажи была достаточно редкой игрушкой, провалились. Пришлось всё выяснять методом проб и ошибок, как многие поступали в те времена, когда интернет был диковинкой, а стоимость 10-ти часовой карты доступа в интернет по dialup была сопоставима с походом в магазин за продуктами.

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Было решено извлечь один из процессоров и проверить как себя чувствует плата с одним процессором. На удивление Everest показал скорости, на которые я рассчитывал изначально. Более того программы, поддерживающие многопоточность, показали результаты даже выше, чем полученные с парой процессоров. Следующие пол дня были потрачены на установку разных версий Windows XP с SP2, SP3 и без сервис пака. Результат не менялся и я ненароком подумал, что материнская плата "проблемная" либо в процессе ремонта я что-то упустил, т.к. плата была куплена в нерабочем состоянии.

В результате я решил установить Windows 2000 SP4. Сказать, что я был рад, когда все заработало как надо, это ничего не сказать :) Everest показал правильные цифры и тестовые программы, поддерживающие многопоточность, показали существенный прирост производительности. Было ясно, что чипсетные драйвера в Windows 2000 SP4 работают корректно. Но цель была провести тесты в Windows XP и я решил действовать проверенным способом и просто установил Windows ХР "поверх" Windows 2000 SP4 и это решило проблему. Теперь в Windows ХР SP1 все работало корректно.

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Второй "нежданчик" меня подстерегал в момент, когда я решил установить драйвера на видеокарту. Сами драйвера устанавливались без проблем, система определяла установленную видеокарту, но после перезагрузки ОС система в момент появления рабочего стола просто показывала чёрный экран и через несколько секунд уходила в перезагрузку. Первый вопрос, который возник - это несовместимость выбранной видеокарты, это не было какой-то редкостью с "железом" в те времена. Но после замены 3-х разных видеокарт от разных производителей ситуация не поменялась, перезагрузка/черный экран/ребут. Вновь помог способ, решивший первый "нежданчик". Установка Windows 2000 SP4, установка драйверов для видеокарты и установка "поверх" Windows ХР SP1. Кто-то удивится, почему драйвера для ВК я не устанавливал сразу - есть такой момент, уж очень хотелось быстрее посмотреть на что способна пара Pentium III 1000 на этой супер-пупер материнке.

В итоге к исходу третьего дня (всем этим занимался после основной работы) я получил полностью рабочую систему с Windows ХР SP1 и можно было приступать к тестам. Все тесты осуществлялись без разгона, т.к. я думаю многим известно, что практически во всех материнских платах от Intel отсутствуют какие либо возможности в биосе по разгону, софтовый разгон утилитами из ОС тоже провалился, т.к. ни одна из известных мне утилит корректно не распознавала клокер на материнской плате.

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В качестве соперников, кроме заявленной в первой части статьи Intel VC820, были выбраны следующие материнские платы: Abit BE6-II, один из лучших представителей на i440BX, а также ASUS P3V4X на базе VIA Apollo Pro 133A.

Изначально в качестве видеокарты была выбрана Ati X850XT AGP дабы исключить сдерживающий фактор для процессора в 3D приложениях, но первые результаты показали, что мощный R481 никаких плюшек в скорости не дает. Поэтому в тестировании принимала участие одна из моих любимых карт начала нулевых Ati 9800 Pro.

Итак, итоговая тестовая конфигурация:

Материнские платы: Intel OR840, Intel VC820, Abit BE6-II, ASUS P3V4X Процессор: Intel Pentium III 1000MHz 133MHz FSB (SL4BS) Оперативная память: 2х256МБ RIMM RDRAM PC800, 2x256МБ SDRAM PC133 Видеокарта: ATI Radeon 9800 Pro 128MB 256bit Диск: SSD Kingston 128GB подключаемый через адаптер IDE to SATA

Тестовое ПО:

Windows ХР SP1 Everest 4.5 7-Zip 4.65 WinRAR 3.90 Cinebench 2003 Hexus Pifast 4.1 SuperPi 1.5XS 1М Wprime 1.55 32М

3D:

3DMark 2001SE NFS Underground NFS Underground 2

Сразу извиняюсь за небольшое количество 3D приложений, в первую очередь было интересно узнать насколько эффективно игры того времени могут использовать более одного потока и используют ли вообще. Грубо говоря насколько мог быть интересен Компьютер мечты 2000 года зажиточному геймеру тех времен. Игры выбрал из тех, в которые зависал в те времена и более менее "современные" в надежде на поддержку двухпроцессорной системы. Хотел протестировать еще и в NFS Most Wanted 2005, но эта игра уже оказалась не по силам даже паре Pentium III, fps был крайне низок даже на минимальных разрешениях и настройках графики.

Чего не отнять у материнских плат Intel тех времен, так это красивых заставок при запуске системы.

Фото самих тестируемых систем:

Итак, что же нам показал Everest Memory Benchmark?

В целом ничего удивительного, максимальные теоретические 1,06 Гб/с естественно ни один чипсет не показал, но все же разница есть. Более свежие чипсеты Интел показали высокую латентность, проиграв по этому показателю и i440BX, и Apollo Pro 133A, при этом все же i840 оказался эффективнее по данному показателю чем i820, обошел же всех i440BX. Да, многие скажут, что 133МГц шина и 133МГц частота памяти не документирована спецификациями Интел для этого чипсета, но цель была сравнить в равных условиях и посмотреть на что мог быть способен i440BX, если бы Интел решила выпустить преемника на базе этого чипсета. По чистой скорости записи и чтения всех обошел чипсет от VIA, но как он себя покажет в реальных задачах посмотрим дальше.

Everest 4.50 (больше лучше)

В Everest (AIDA) без каких либо сюрпризов, все бенчмарки в тестовом пакете этой программы активно используют более одного потока. Единственный бенчмарк, положительно отреагировавший на RDRAM память это CPU PhotoWorxx, тут даже в однопроцессорном режиме OR840 и VC820 обошли своих конкурентов. Хорошо себя показал i440BX, практически нигде не уступив своим конкурентам с одним CPU, а зачастую незначительно их обходя.

В данных тестовых приложениях ситуация немного интереснее. Опять же все бенчмарки поддерживают многопоточность, поэтому преимущество Intel OR840 безоговорочно. А вот в однопроцессорном режиме победу во всех бенчмарках одержал старый добрый i440BX, причем в WinRAR преимущество приличнее и уже нельзя говорить о какой-то погрешности измерений. OR840 и VC820 в однопроцессорном режиме в аутсайдерах, вот вам и дорогущая RIMM RDRAM память. Бум!, первый реальный выстрел от i840 моста. На 20 секунд быстрее всех в SuperPi 1M, почти такое же преимущество в Pifast. Удивила разница именно между i820 и i840. Второй по производительности старый добрый i440BX, ну суперский чипсет, что тут еще сказать. i820 с божественной RIMM проиграл всем, ну LOL! В Wprime все ровно, т.к. этот бенчмарк вообще не критичен к подсистеме памяти и поддерживает многопоточность, тут без сюрпризов. Отсутствие в графике результатов OR840 в двухпроцессорном режиме для SuperPi и Pifast это не глюк и не ошибка, просто данные бенчмарки не поддерживают многопоточность от слова совсем. И вот мы подошли к самому интересному - 3D. То, что 2 процессора Intel будут быстрее в процессорных бенчмарках, поддерживающих многопоточность, сомнений не вызывало, также понятно, что пара процессоров будут быстрее и в профессиональных 3D приложениях типа 3ds Max и т.п. Но вот насколько эффективно могут использовать два процессора игры начала нулевых было очень интересно. Для начала я решил посмотреть на Мониторинг ресурсов в диспетчере задач, на сколько используются ресурсы процессоров. Для этого просто сворачивал 3D приложение и смотрел загрузку процессоров. Вот что получилось:

C 3DMark 2001SE по большому счету ничего удивительного, загрузка процессоров неравномерная и в среднем первый CPU загружался чуть более, чем на 50%, а второй наоборот чуть менее 50%. График загрузки процессоров в игре NFS Underground более плотный, первый CPU загружался где-то на 80%, второй около 50%. Самый плотный график загрузки процессоров оказался в NFS Underground 2, оба процессора загружались ориентировочно на 80%. Итак, что в итоге:

Первый сюрприз, пара Pentium III 1000 реально оказалась быстрее чем однопроцессорный вариант. ASUS P3V4X на VIA Apollo Pro 133A безбожно отстала, причем если в первых трех игровых тестах средний fps сопоставим с результатами OR840 в однопроцессорном режиме и VC820, то в Nature, использующим DX8, fps был практически в 2 раза ниже, чем на i820 и i840. Где результаты i440BX? Внимательные могли увидеть, что на фото тестовых стендов на Abit BE6-II установлена не ATI Radeon 9800 Pro, а PCI версия видеокарты ATI 3D Rage II 4MB. Тут то и показал свой самый большой недостаток i440BX. К сожалению материнские платы на i440BX имеют максимальный коэффициент частоты шины AGP к системной шине 2/3, т.е. при установке системной шины на 133МГц частота AGP будет составлять под 90МГц при коэффициенте 2/3 вместо стандартных 66МГц. Такую частоту AGP может переварить далеко не каждая видеокарта. К сожалению ATI Radeon 9800 Pro на такой частоте AGP отказалась запускаться. У меня есть видеокарты, работающие без проблем на частоте AGP в 90МГц, но в любом случае ценность результатов, полученных на совершенно другой видеокарте стремилась к нулю. Самое интересное, что в биосе присутствует коэффициент частоты шины PCI 1/4, т.е. при частоте системной шины в 133МГц частота PCI будет иметь стандартные 33МГц, поэтому для исключения возможных глюков в тестах использовалась PCI видеокарта. Бум 2!, с 2-мя процессорами Intel OR840 обошла своих конкурентов не оставив ни единого шанса. В обеих частях NFS безоговорочный лидер i840 в конфигурации с 2-мя процессорами. В первой части подземки максимальный fps одинаков, возможно в игре есть ограничение по максимальному fps, в драйверах вертикальная синхронизация предварительно была отключена. Но по среднему и минимальному fps разница очень существенная. Реально комфортно было играть только в двухпроцессорной конфигурации, дальнейшие комментарии излишни. Во второй части подземки ситуация повторилась и опять же, по минимальному fps преимущество OR840 практически в 2 раза над всеми другими конфигурациями. VC820 вновь оказалась в аутсайдерах, проиграв не только OR840 в однопроцессорной конфигурации, но и VIA Apollo Pro 133A. Какой же вывод напрашивается? Да, в 1999-м году, когда вышла эта материнская плата (OR840) - это был бескомпромиссный вариант, как для процессорозависимых приложений, так и для игр. Но стоимость? Стоимость конечно делала недоступной эту платформу для обычного потребителя. 300$ за плату и 2000$ без учёта инфляции за 512MB RDRAM памяти - это конечно очень серьезная сумма по состоянию на сентябрь 2000 года. Самое интересное, что на момент выхода OR840 512MB RIMM RDRAM стоили вообще 5200$ - просто космические цифры. За стоимость пары процессоров, материнской платы и оперативной памяти можно было купить новый автомобиль из салона. Так что 1499$ сегодня за RTX 3090 выглядят вполне себе ничего (это сарказм если что). Что в конце 90-ых, что сейчас за максимальную производительность приходилось платить, платить и ещё раз платить просто бешенные деньги. Теперь хотелось бы написать пару слов об актуальности компьютера мечты 2000. В прошлой части статьи было много комментариев от бывалых, о том что в те времена приходилось апгрейдить компьютер каждый год. Именно так и было и я точно так же как и многие это делал и самое интересное, что получал от этого удовольствие. Каждая замена процессора давала прирост в производительности минимум 30-50% и это было просто фантастически! Что в итоге, я полностью солидарен с комментариями читателей в части актуальности комплектующих в начале нулевых. Не самая требовательная к железу NFS Underground 2, вышедшая в ноябре 2004 года, практически положила на лопатки компьютер мечты 2000 года, причем в паре с топовой в 2003-м году ATI Radeon 9800 Pro, а не GeForce 2 GTS из конфигурации Dream Machine 2000. Тесты игр проводились при разрешении 1024х768 при минимальных настройках графики. Сложно представить, что сейчас хоть какая-либо игра положит на лопатки GTX 1080Ti, которая вышла более 3-х лет назад, даже в разрешении 1080р и даже с процессором 5-ти летней давности Intel Core i7 6700К. Но это не завершение тестирования... вас ждет еще одна часть из этого цикла статей о компьютере мечты 2000 года, выйдет чуть позже, но соперники будут еще интереснее...