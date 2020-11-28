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Компьютер мечты 2000 года с памятью RDRAM

В свое время журнал MAXIMUM PC публиковал данные о компьютерах мечты за определенные года. В этом цикле статей пойдет разговор о материнской плате, лёгшей в основу компьютера-мечты 2000 года (Dream Machine 2000).
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В этой части будет много букв, кто не любит читать - проще пропустить этот материал, но любителям развития компьютерных технологий однозначно будет интересно.

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Изначально я планировал этот материал как обзор одного из самых неподатливых и неудачных чипсетов Intel i820, с которого началось шествие в массы диковиной в те времена памяти RIMM RDRAM компании Rambus, на базе референсной платы от Intel - VC820. Но как-то мне попалась информация об Intel i840 и материнской плате на базе этого чипсета Intel OR840. Мой мозг долгое время был парализован желанием заполучить эту плату, т.к. на её основе был основан "Компьютер мечты 2000". Поэтому материал получил иной поворот, но все же интересные моменты о RIMM я решил оставить в этой статье.

Итак, Как Intel Rambus продвигала, или небольшой экскурс в конец 90-ых.

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Предлагаю для бывалых освежить в памяти чудные деньки экспериментов Intel, а современным любителям железа почитать интересные факты из истории, а не просто посмотреть картинки, не вникая в суть.

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У многих появление RDRAM памяти ассоциируется с Pentium 4 процессорами и i850 чипсетом (консольщики будут рапортовать о PlayStation 2), но не все знают, что первопроходцем в данном направлении является выстраданный чипсет i820, но обо всем по порядку.

Заглянем в wiki и посмотрим о чем нам там пишут: Rambus Incorporated — финансовая организация, ныне занимающаяся управлением патентами, ранее - производитель памяти. Компания была основана в 1990 году, специализировалась на разработке технологий и чипов памяти для компьютеров; затем стала заниматься лицензированием собственных патентов и судебным преследованием компаний, работавших на рынке компьютерной памяти, т.е. сейчас патентный тролль.

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Мне всегда было интересно, какими «плюшками» менеджмент компании Rambus кормил руководство Intel, что те не просто увидели перспективность RDRAM памяти и вложили немалые средства в разработку платформы под RDRAM, но еще и приобрели миллион акций Rambus за 10 млн. долларов, ещё 600 млн. долларов было выплачено Micron и Samsung для запуска производства RDRAM. Но опустим денежные данные и вернемся к железу.

Итак, многие из вас знают о великолепном i440BX, который в 1998-м (да и в 1999-м) завоевал сердца пользователей своей отменной производительностью, надежностью, безглючностью и служил отличной основой для Pentium II/III и Celeron (особенно в части возможности разгона его слотовых представителей на ядре Mendocino). Однако к началу 1999 стало понятно, что ресурсов i440BX становится недостаточно: AGP 2x, ATA33, 100MHz FSB – все это не очень вязалось, с готовящимися к анонсу PIII Coppermine и появившимися на рынке AGP 4X TNT2 и ATA66 HDD, ну и конечно не стоит списывать со счетов готовившийся к выпуску Apollo Pro 133 от давнего конкурента в лице VIA.

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Intel решила выпустить достойную замену (по их точке зрения) i440BX и в 1999 анонсировала i820 чипсет со сказочными (в то время) характеристиками:

  • Поддержка нового типа памяти RDRAM (да-да, тот самый RDRAM) с принципиально новой архитектурой, обеспечивающей высокие скорости передачи данных,
  • Графическая шина AGP 4x, обеспечивающая более высокую, чем раньше, скорость передачи информации между чипсетом и видеокартой (AGP 4x обеспечивал поддержку режима fast writes, которым могут пользоваться видеокарты на базе NVIDIA GeForce256 и выше. Благодаря использованию fast writes данные в видеопроцессор из CPU могут передаваться напрямую, а не через системную память, как это делается с AGP 1x\2x. В результате шина памяти будет разгружена от ненужных транзакций, а доступ 3D-ускорителя к данным несколько ускорится),
  • 133МГц FSB с более высокой пропускной способностью (1.06GB/s), позволяющая использование новых процессоров на ядре Coppermine,
  • Новая архитектура чипсета (Accelerated Hub Architecture), обеспечивающая более высокую скорость обмена данными между контроллерами (мостами),
  • Поддержка протокола IDE UltraDMA66, позволяющего увеличить вдвое скорость передачи данных от дисковой подсистемы.

Теперь немного о самой RDRAM... Частоты начинались с 300МГц (РС600), но основные игроки на рынке, гнавшиеся за впечатляющими цифрами хотели большего и на момент анонса чипсета i820 RDRAM память имела максимальную частоту уже в 400МГц (PC800). Модули имели 16 битую шину, однако передача информации по шине велась по обоим фронтам сигнала, по схожему принципу работала DDR память, вышедшая чуть позже. То есть, реальная частота передачи данных составляла 800МГц. Соответственно обеспечивалась максимальная пропускная способность в 1,6GB/s. При этом ширина шины SDRAM, работающей на 100 или 133 МГц составляла 64 бита. Соответственно, пропускная способность PC100 SDRAM составляла лишь 800MB/s, а PC133 SDRAM - 1,06 GB/s. В те времена использование Intel в своем i820 RDRAM памяти вызвало не мало вопросов: зачем использовать дорогую и непроверенную память c пропускной способностью в 1,6GB/s (напомню, что подобной пропускной способностью могли похвастать только DDR модули pc1600, появившиеся немного позже) для системной шины с максимальной теоретической пропускной способностью при частоте 133МГц всего 1,06GB/s? Такие же вопросы позже возникли после анонса Nvidia Nforce2 Ultra 400 с 2-х канальным контроллером памяти и максимальной пропускной способностью 6,4GB/s при максимальной пропускной способности шины EV6 всего 3,2GB/s при частоте 200 (400)MHz. Но в Intel, видимо, свято верили в перспективность RDRAM и ее необходимость для ТОРовых систем со 133МГц шиной PIII Coppermine. 

Наконец-то! 15 ноября 1999 года, спустя 3 недели после анонса Coppermine, Intel наконец-то удалось после многочисленных задержек, вызванных как объективными, так и субъективными причинами, запустить в продажу платы на новом чипсете i820.

Системная плата Intel Vanсouver VC820:

Основные производители материнских плат такие как ASUSTeK (ASUS) (модели p3c/p3c-s/p3c-e и даже двухслотовая p3c-d), Gigabyte (модель GA-6CX), AOpen (модель AX6C-L)  и даже DFI (модель PC64) выпустили и свои платы с RDRAM памятью. Abit к примеру вообще предпочел не выпускать плату на i820 с RDRAM памятью (информацию я не нашел) ограничившись платой на i820 с SDRAM памятью, а также выпустив BE6-II на старом добром BX440, распаяв при этом сторонний АТА66 IDE контроллер.

Вместе с анонсом 820-ого моста Intel анонсировала чипсет для рабочих станций i840 (Carmel), который разрабатывался параллельно с i820. В то время основные игроки на рынке материнских плат сосредоточились на выпуске плат на базе i820 столкнувшись со всеми его "болячками". Выпускать свои платы на i840 так никто и не начал, тем самым ограничив количество плат на этом чипсете одной моделью OR840. Было несколько модификаций (ревизий) этой платы, отличавшихся мелочами, а также максимальным объемом поддерживаемой памяти. IBM к примеру использовала в своих рабочих станциях серии IntelliStationM Pro Type 6868 и 6878 вариант платы с распаянным звуковым кодеком AD1881. В моем распоряжении оказалась плата ревизии 750780-701. Данная ревизия плат поддерживает RIMM модули объемом до 512Мб, к сожалению заказанные 512Мб модули пока находятся в ближнем зарубежье поэтому протестировать плату с максимальным объемом поддерживаемой памяти пока не представляется возможным.

Intel OR840 (на самом деле сейчас в сети не так просто найти даже качественное фото этой платы):

Итак, чипсет i840 - это развитие чипсета i820, так что же Intel туда еще напихала? Основные характеристики практически полностью совпадают с описанными выше характеристиками для i820, но кое-что интересное Intel всё же сделала: 

1. Dual memory channel + 82803 RDRAM-based memory repeater hub (MRH-R) - обеспечивает пропускную способность памяти до 3,2 ГБ/с, что вдвое больше, чем пропускная способность памяти у i820.  Теоретически два канала памяти также могут уменьшить задержку, так что интерфейс памяти у i840 лучше, чем в i820. Кроме того, i840 поддерживает до 2 ГБ памяти, что вдвое больше, чем может предложить i820.

2. Prefetch cache - увеличивает эффективность потока передачи данных. По заявлениям Intel prefetch cache должен был увеличить производительность системы в 3D приложениях (посмотрим).

Итак журнал Maximum PC в своем сентябрьском выпуске опубликовал свою версию конфигурации "компьютера мечты 2000".


Обложка журнала

 На обложке Журнала красовалось фото компьютера мечты 2000 года (Dream Machine 2000). Что за конфигурация у него была было очень интересно узнать. Итак заглянем на 32 страницу... Я решил загрузить страницы так, ка они шли в журнале и как выглядели (за исключением страниц с рекламой).

 


Итак сведем конфигурацию в список:

1. Материнская плата: Intel OR840.

2. Процессор: пара Intel Pentium III 1000MHz Slot1 на ядре Coppermine с 133MHz шиной.

3. Память: Rambus RIMM RDRAM PC800 512Mb (два модуля по 256Mb), работающих в двухканальном режиме.

4. Видеокарта: Hercules 3D Prophet II 64Mb на базе GPU GeForce 2 GTS.

5. Звуковая карта: Creative SoundBlaster Live! Platinum.

6. MPEG декодер: Sigma Real Magic Hollywood Plus.

7. Оптические приводы: Plextor Ultraplex 40x CD-ROM, пара Plextor Plexwrites 12x/4x/32x, DVD-ROM Pioneer DVD-116 16x.

8. Жесткие диски: пара Seagate X15 SCSI 18Gb, IBM 75GXP 75Gb.

9. SCSI контроллер: Adaptec 39160.

10. Съемный носитель информации: Iomega ZIP 100Mb.

11. Монитор: SONY F500 21".

12. Акустическая система: Klipsch ProMedia V.2-400 4.1

13. Клавиатура/мышь: Microsoft Keyboard Pro + Logitech First Mouse Wheel.

14. Корпус/БП: AsLab Full tower + PC Power and Cooling Turbo-Cool 425 (425Вт).

Теперь хотелось бы представить страничку из журнала с подсчетом стоимости всего этого добра на момент публикации в Журнале:

11 987 долларов США в сентябре 2000 года, если пересчитать стоимость этого компьютера на сегодняшний день с учетом инфляции доллара США выходит $17 825! Действительно Dream Machine.

Также в журнале есть занимательная страничка с компьютерами мечты прошлых годов:

В следующей части материала расскажу о тех проблемах, с которыми пришлось столкнуться при работе с Intel OR840, а также сравнение производительности с материнской платой Intel VC820. Хорошего всем настроения.

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Теги

intel pentium iii slot 1 dream machine 2000 i820 i840
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