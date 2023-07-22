Консоль получит поддержку трассировки лучей и GPU с 30 WGP

Sony находится на завершающей стадии разработки обновленной версии консоли PlayStation 5, широко известной как PS5 Pro. Эта новая консоль имеет внутреннее название «Trinity», следуя традиции Sony использовать кодовые имена из франшизы «Матрица» для своих игровых продуктов.

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Согласно недавним слухам, некоторыми из которых поделился эксклюзивно с Keytogaming инсайдер Том Хендерсон, разработка консоли началась в начале 2022 года, и Sony уже готовит демоверсии для крупных разработчиков. Ожидается, что комплекты для разработки будут разосланы к ноябрю этого года с потенциальным выпуском в следующем году.

Что касается подробностей об аппаратном обеспечении, по слухам, новая консоль будет оснащена 30 WGP, что означает большие кластеры ядер графического процессора в соответствии с терминологией AMD. Это будет эквивалентно 60 вычислительным блокам, которых в PlayStation 5 только 36. Кроме того говорят, что память графического процессора работает со скоростью 18 Гбит/с, что выше 14 Гбит/с у оригинальной PS5. Ниже представлены основные преимущества грядущей консоли:

Также ожидается потенциальная поддержка игр 8K и игрового процесса 4K с высокой частотой кадров. Примечательно, что AMD работает над технологией FSR3 (FidelityFX Super Resolution 3), которая, как ожидается, обеспечит вдвое большую производительность по сравнению с FSR2. Это может открыть новые возможности для разработчиков игр, позволяя им повысить качество графики и внедрить трассировку лучей. Кроме того вполне возможно, что новая консоль будет основана на более новой архитектуре AMD RDNA3 или RDNA3.5.

В прошлом году компания TCL публично упомянула PlayStation 5 Pro, заявив, что следующая версия Xbox и PlayStation должны поддерживать контент в режиме 8K со скоростью 60–120 кадров в секунду и предлагать производительность, эквивалентную видеокарте Radeon RX 7700 XT. Однако ни AMD, ни TCL не предоставили никаких дополнительных подробностей, а RX 7700 XT остается на данный момент лишь предметом спекуляций.

Стоит добавить, что AMD уже работает над высокопроизводительноым чипсетом следующего поколения, известным как Strix Halo или Sarlak. Говорят, что процессор имеет до 16 ядер Zen5 и 20WGP с 40 вычислительными блоками на основе архитектуры RDNA3.5.