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Asus готовит мини-ПК ROG NUC Extreme с процессорами Intel Core Ultra и RTX 40
Новый мини-ПК будет использовать мобильные процессоры мощностью 65 Вт и видеокарты до RTX 4070 Ti

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 После прекращения Intel производства устройств NUC партнеры компании могут лицензировать продукты NUC. Asus уже подписала соглашение с Intel о дальнейшем развитии линейки продуктов NUC. В линейку NUC входит версия Extreme, которая может включать полноразмерные графические ускорители для настольных ПК, и похоже, что Asus заинтересована в том, чтобы вывести этот мини-ПК на новый уровень. Согласно инсайдерскому сообщению, опубликованному итальянским изданием Bits and Chips, Asus уже работает над новой версией NUC Extreme, которая, скорее всего, станет частью суббренда ROG.

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 В отчете упоминается, что модель ROG NUC Extreme будет оснащена будущими процессорами Intel Meteor Lake. Поскольку в этом году Intel, по-видимому, не выпустит процессоры для настольных ПК с обновленной архитектурой Meteor Lake, Asus, скорее всего, будет использовать процессоры для ноутбуков с новым названием Core Ultra от Intel. Это может выглядеть как понижение характеристик, учитывая, что модели NUC Extreme оснащены процессорами для настольных ПК вплоть до Core i9-13900K, но все зависит от прироста производительности, обеспечиваемого более эффективными чипами Meteor Lake 65 Вт, которые могут оказаться таким же быстрым, как текущие процессоры Raptor Lake-S. Bits and Chips также предполагает, что процессоры получат гибридную систему охлаждения, которая кажется немного излишней, но, вероятно, соответствует философии ROG.

 Что касается графического процессора, то ходят слухи, что Asus будет использовать только модель RTX 4070 Ti, что может сбалансировать цены на данный тип ПК. Тем не менее пользователи наверняка смогут самостоятельно добавить в систему более мощные модели. Кроме того корпус будет переработан и, зная, что он является частью линейки ROG, получит RGB-подсветоку. Не всем может понравиться RGB-подсветка, но новый дизайн NUC Extreme, безусловно, является глотком свежего воздуха.

 Похоже, что Asus серьезно относится к NUC, поскольку уже анонсировала компактный игровой настольный компьютер ROG SFF 10L с процессором Intel Core i9-13900KF и серии GeForce RTX 40.

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Источник: notebookcheck.net
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