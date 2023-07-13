Также дрон получил две 1/13 дюймовые матрицы и имеет горизонтальную скорость до 21 м/сек

Инсайдеры @JasperEllens и @Quadro_News раскрыли многочисленные подробности о Air 3, следующем беспилотнике компании DJI. Ранее инсайдеры поделились практическими фотографиями будущего дрона. Кроме того Роланд Квандт опубликовал множество официальных фотографий, а также стартовые цены в Великобритании.

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Теперь @JasperEllens и @Quadro_News опубликовали полные технические данные для преемника Air 2 и Air 2S. Air 3 будет весить 720 г, что делает его совместимым с классом C1 в соответствии с правилами ЕС для дронов. В приведенном ниже списке спецификаций указана максимальная горизонтальная скорость 21 м/с, что на 2 м/с выше, чем допускает категория C1. Таким образом, ожидается, что DJI выпустит специальную прошивку для ЕС, которая ограничит максимальную скорость Air 3.

Также Air 3 имеет радиус действия 20 км и передает видео в формате 1080p/60 FPS по технологии DJI O4. Более того, Air 3 обеспечивает 46 минут полета на обычной батарее, что на 1 минуту меньше, чем у Mini 3 Pro с его Intelligent Flight Battery Plus. Air 3 также оснащен парой 1/1,3-дюймовых CMOS-сенсоров, которые будут служить в качестве основного и телеобъектива.

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По слухам, Air 3 будет стоить в Великобритании от 962 фунтов стерлингов. Для сравнения @Quadro_News сообщил, что пакет Fly More Combo будет стоить от 1394 долларов в США с пультом дистанционного управления RC-N2. В качестве альтернативы DJI предложит дрон с пультом дистанционного управления RC 2 за 1594 доллара. Теперь, когда известны полные спецификации, осталось объявить дату запуска. Похоже, пока это остается загадкой, несмотря на объем недавних утечек, связанных с Air 3.