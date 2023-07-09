Основным отличием процессоров станет количество поддерживаемых каналов памяти

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Intel раскрыла некоторые подробности о своей архитектуре Granite Rapids-D в официальном руководстве по набору инструкций, наряду с процессорами Lunar Lake и Arrow Lake. Это новая серия процессоров Xeon, предназначенная для сектора связи и сетей, и ожидается, что она будет запущена не ранее 2024 года.

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Чипы Granite Rapids-D отличаются от версий Granite Rapids-SP и Granite Rapids-AP, которые предназначены для центров обработки данных. Серия Xeon-D будет иметь два варианта: HCC (High Core Count) и XCC (Extreme Core Count). Оба будут использовать сокет BGA-4368, но иметь разные конфигурации.

Вариант HCC будет иметь один вычислительный кристалл Granite Rapids LCC и четыре канала памяти, тогда как вариант XCC будет иметь один вычислительный кристалл Granite Rapids HCC и восемь каналов памяти. Вариант XCC также будет иметь два кристалла ввода/вывода, а вариант HCC — только один.

Причина наличия двух кристаллов ввода/вывода в варианте XCC заключается в обеспечении большей возможности подключения и гибкости для PCIe Express 5.0 и 4.0, интерфейса CXL и Ethernet. Первый кристалл ввода/вывода будет предназначен для ЦП, а второй кристалл ввода/вывода будет предлагать дополнительные опции для Ethernet.

Первый появившийся в сети макет материнской платы для Granite Rapids-D также демонстрирует сложный дизайн и множество возможностей для работы в сети и подключения устройств.

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Процессоры Granite Rapids-D все еще находятся в разработке, и Intel не подтвердила, какая версия Xeon Granite Rapids дебютирует первой. Однако появление этой архитектуры в официальном руководстве говорит о том, что Intel продвигается вперед в реализации своих планов.