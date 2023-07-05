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Выход складного смартфона Mix Fold 3 от Xiaomi состоится в августе
Такую информацию сообщл лично глава компании Xiaomi Лу Вейбинг
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 Смартфон Mix Fold 2 от Xiaomi был хорошо принят пользователями, когда он дебютировал в прошлом году, поскольку складное устройство второго поколения широко рекламировалось как достойная альтернатива Samsung Galaxy Z Fold4. Компания, похоже, намерена развить этот успех выпустив прямого преемника Mix Fold 3, а президент Xiaomi Лу Вейбинг подтверждает его скорый запуск.

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Mix Fold 2

 Несколько часов назад на Weibo исполнительный директор Xiaomi сообщил о планах компании вскоре представить Mix Fold 3. В сообщении говорится о запуске «Цифровой интеллектуальной системы производства Xiaomi 2.0» на фабрике Xiaomi в Пекине. Предположительно, новая производственная система предлагает «микронную точность», обещая более тонкие и прочные складные устройства Xiaomi, а Mix Fold 3 станет первой моделью массового производства.

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 Mix Fold 3 дебютирует в августе. Однако, как и в случае с Mix Fold 2, похоже, что его запуск останется эксклюзивным для внутреннего рынка Xiaomi в Китае. Известный инсайдер Ice Universe утверждает, что Mix Fold 3 не поступит в продажу на глобальный рынок. В то время как аппаратные особенности складного устройства остаются в основном неизвестными, но есть слухи о том, что он будет комплектоваться аккумуляторной батареей большей емкости, чем его предшественник - 4800 мАч. Это особенно впечатляет, поскольку он также должен быть тоньше. Кроме того, говорят, что в новинку будет добавлена дополнительная камера, которой, как ожидается, будет перископический телеобъектив, а также возможность беспроводной зарядки.

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Источник: notebookcheck.net
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