Похоже, что компания AMD скоро выпустит новый 6-ядерный процессор, в котором может отсутствовать одна из наиболее важных функций чипов на платформе AM5. Грядущий Ryzen 5 7500F должен стать первым процессором AMD для настольных ПК, в котором отсутствует встроенная графика, о чем свидетельствует название этого продукта, копирующего процессоры Intel Core серии F, также имеющих отключеную встроенную графику.
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Согласно первой общедоступной информации, у процессора действительно только 6 ядер, и он должен иметь тактовую частоту примерно на 100 МГц меньше, чем Ryzen 5 7600, предлагающий такое же количество ядер. Процессор уже появился на веб-сайте PugetBench в составе системы на основе материнской платы ASUS с чипсетом X670E и памяти DDR5-4800.
Стоит отметить, что отсутствие встроенного графического процессора привело к модификации третьего чиплета, известного как IOD. Для текущего поколения процессоров AMD Ryzen для настольных ПК компания разместила интегрированный графический процессор в этом чиплете, а не в вычислительных модулях. В предыдущих поколениях процессоров AMD Ryzen для настольных ПК отсутствовала поддержка iGPU, за исключением серии G, относящейся к мобильным APU.
Также сообщается, что цена процессора должна быть на 10 долларов ниже, чем у Ryzen 5 7600, который первоначально поступил в продажу по цене 229 долларов.