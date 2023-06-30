В сети появились подробности о маленьком APU AMD Phoenix2 с уменьшенным кристаллом

Компания AMD готовит новый APU для маломощных устройств. Тот факт, что AMD может выпустить процессор меньшего размера, аналогичный своему кристаллу Phoenix, не был секретом. Неофициальное название «Little Phoenix» упоминалось еще в июне прошлого года, но AMD до сих пор его не подтверждала.

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Недавно компания выпустила серию процессоров Ryzen 7040HS и Ryzen 7040U на базе архитектуры Zen4, последняя включает четыре модели. Согласно веб-сайту AMD, обе серии поставляются с меньшим CCD кристаллом Phoenix площадью 137 мм², что примерно на 23% меньше, чем у Phoenix в APU Ryzen 7840U и Ryzen 7640U.

Пользователи Twitter* @xinoassasin и @BusAlexey объясняют, что Ryzen 7540U имеет два типа ядер: Zen4 и Zen4c, предположительно являющийся версией Zen4 с пониженной тактовой частотой. AMD могла бы фактически использовать оба APU Phoenix для этого Ryzen.

"Топовый кристалл Phoenix2 — это Ryzen 7540U (2 старших + 4 младших), но Ryzen 7540U имеет два варианта: некоторые чипы будут полноценными кристаллами Phoenix2 (2+4), а другие будут урезанными кристаллами Phoenix1, поскольку, как говорилось, Zen4c — это просто Zen4 с пониженной частотой, то легко уменьшить его с 8 ядер с высокой тактовой частотой до 2 ядер с такой же высокой тактовой частотой плюс 4 ядра с низкой тактовой частотой", — сказал Бусыгин Алексей (@BusAlexey) 29 июня 2023 г.

Более ранние слухи предполагали, что «Phoenix2» может иметь до 8 графических модулей на архитектуре RDNA3, но, согласно официальным спецификациям процессоров Ryzen 7540/7440U, они должны предлагать до 4 CU.

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Однако AMD не признала, что существует меньший кристалл Phoenix. Кроме того на рынке до сих пор нет ноутбуков с таким APU, поэтому подтвердить это пока нет возможности.