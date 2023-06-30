Компания AMD готовит новый APU для маломощных устройств. Тот факт, что AMD может выпустить процессор меньшего размера, аналогичный своему кристаллу Phoenix, не был секретом. Неофициальное название «Little Phoenix» упоминалось еще в июне прошлого года, но AMD до сих пор его не подтверждала.
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Недавно компания выпустила серию процессоров Ryzen 7040HS и Ryzen 7040U на базе архитектуры Zen4, последняя включает четыре модели. Согласно веб-сайту AMD, обе серии поставляются с меньшим CCD кристаллом Phoenix площадью 137 мм², что примерно на 23% меньше, чем у Phoenix в APU Ryzen 7840U и Ryzen 7640U.
Пользователи Twitter* @xinoassasin и @BusAlexey объясняют, что Ryzen 7540U имеет два типа ядер: Zen4 и Zen4c, предположительно являющийся версией Zen4 с пониженной тактовой частотой. AMD могла бы фактически использовать оба APU Phoenix для этого Ryzen.
"Топовый кристалл Phoenix2 — это Ryzen 7540U (2 старших + 4 младших), но Ryzen 7540U имеет два варианта: некоторые чипы будут полноценными кристаллами Phoenix2 (2+4), а другие будут урезанными кристаллами Phoenix1, поскольку, как говорилось, Zen4c — это просто Zen4 с пониженной частотой, то легко уменьшить его с 8 ядер с высокой тактовой частотой до 2 ядер с такой же высокой тактовой частотой плюс 4 ядра с низкой тактовой частотой", — сказал Бусыгин Алексей (@BusAlexey) 29 июня 2023 г.
Более ранние слухи предполагали, что «Phoenix2» может иметь до 8 графических модулей на архитектуре RDNA3, но, согласно официальным спецификациям процессоров Ryzen 7540/7440U, они должны предлагать до 4 CU.
Однако AMD не признала, что существует меньший кристалл Phoenix. Кроме того на рынке до сих пор нет ноутбуков с таким APU, поэтому подтвердить это пока нет возможности.