На прошлой неделе появилась первая информация о смартфоне Tecno Pova 5 4G, предоставленная инсайдером Парасом Гуглани. Инсайдер теперь показал живые изображения реального устройства в сотрудничестве с Tecnobugg.
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Устройство в значительной степени выглядит точно так же, как прототип, представленный ранее, но с несколькими дополнительными деталями на задней панели. Вместо ординарной задней панели компания выбрала металлический дизайн с овалом в центральной части. Блок камеры полностью стеклянный с двумя большими вырезами под датчики и светодиодной вспышкой. Помимо изображения, инсайдер также поделился некоторыми ключевыми характеристиками устройства.
Согласно сообщению, грядущий смартфон Tecno Pova 5 4G будет оснащен большим 6,82-дюймовым IPS дисплеем, разрешением HD+, соотношением сторон 20,5:9 и частотой обновления до 90 Гц. Устройство будет оснащено 50-мегапиксельной основной камерой, 2-мегапиксельной дополнительной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.
Более ранняя утечка сообщала, что устройство будет оснащено чипсетом MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон будет работать на собственной оболочке HiOS 12.0 на базе ОС Android 13, обеспечивая улучшенный пользовательский интерфейс и поддержку Widevine L1 для потоковой передачи HD-контента. Кроме того устройство получит аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах: Amber Gold и Mecha Black.