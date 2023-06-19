Обе модели получат плоские дисплеи с частотой до 120 Гц и более скругленные углы

Камила Войцеховска поделилась новыми подробностями о смартфонах Pixel 8 и Pixel 8 Pro, изложив различные характеристики камер чуть более недели назад. Предположительно, источник внутри Google выявил различия между сериями Pixel 7 и Pixel 8, которые выходят за рамки перехода на плоские панели.

реклама

Как показано на изображении ниже, в Pixel 8 будет больше изменений дисплея, чем в Pixel 8 Pro по сравнению с их предшественниками. Таким образом Pixel 8 имеет более яркий, быстрый, меньший по размеру, но с большей плотностью пикселей дисплей, чем Pixel 7. Кроме того Pixel 8 сможет снижать частоту обновления экрана до 10 Гц, что должно снизить энергопотребление в некоторых сценариях. Как сообщается, Google тестировал Pixel 8 с панелями BOE и Samsung Display, причем последний использовался исключительно в последних сериях смартфонов Pixel.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь Gigabyte RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Однако Войцеховска не уверена, будет ли Google использовать панели BOE и Samsung Display для Pixel 8. Pixel 8 Pro будет поставляться только с панелями Samsung. Точно так же он будет поддерживать частоту обновления до 120 Гц, хотя и с более широкой переменной частотой обновления, которая также может переключаться между режимами 5 Гц, 10 Гц, 30 Гц и 60 Гц. Pixel 8 Pro будет иметь пиковую яркость на 60% выше, чем у Pixel 7 Pro, но с номинально более низким разрешением. Войцеховска добавляет, что Pixel 8 и Pixel 8 Pro также будут иметь угловой радиус 102 пикселя и 115 пикселей, по сравнению с 47 пикселями и 50 пикселями для Pixel 7 и Pixel 7 Pro соответственно. То есть, в серии Pixel 8 также будут более закругленные углы, чем в прошлогодних моделях.