Новая система затронет процессоры поколения Meteor Lake и следующих за ним

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На данный момент уже известно о планах Intel сменить наименование будущих процессоров линейки Meteor Lake. Также в сети появлялись некоторые утечки, указывающие, на что будет похожа новая схема именования. Сегодня компания официально представила детальную информацию об особенности этого ребрендинга.

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Intel считает Meteor Lake переломным моментом с точки зрения дизайна и архитектуры. Таким образом компания чувствует необходимость упростить и дифференцировать продукцию в линейке Meteor Lake от других клиентских продуктов.

Intel больше не будет указывать поколение процессоров, начиная с 14-го поколения. Вместо этого поколение будет указано в самой нумерации процессора (например, в формате ##xxxH).

Другое большое изменение заключается в том, что буква «i» в Core i3, Core i5, Core i7 и Core i9 будет удалена. Процессоры, начиная с Meteor Lake и далее, будут называться Core 3, Core 5, Core 7 и Core 9.

Например, процессор Intel Core 5 ##xx покажет нам, какое место он занимает среди остальных моделей. В Intel заявили, что окончательная схема нумерации после слова «процессор» будет известна позднее.

Начиная со второго полугодия 2023 года мы также увидим новый класс процессоров под названием Core Ultra. К ним относятся Core Ultra 5, Core Ultra 7 и Core Ultra 9, и, похоже, Core Ultra 3 не будет.

До сих пор мы видели утечки тестов трех процессоров: Core Ultra 7 1002H, Core Ultra 7 1003H и Core Ultra 5 1003H. Судя по этим именам и новой схеме именования Intel, похоже, что компания перезапускает номера поколений, начиная с числа 10 в семействе Meteor Lake, а «2H» и «3H», вероятно, указывают на дифференциацию внутри одного семейства.

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Можно отметить, что новые названия относятся только к Meteor Lake и далее. Процессоры Raptor Lake Refresh, запуск которых запланирован на ближайшие месяцы, по-прежнему будут иметь старую схему именования.