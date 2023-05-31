Монитор имеет разрешение 5K и радиус кривизны 1800R

Изогнутые сверхширокие мониторы с диагональю более 40 дюймов от таких компаний, как LG, Dell, Philips и Samsung, за последние несколько лет приобрели известность. Asus представила на выставке Computex продукт, сочетающий форм-фактор с панелью QD-OLED, что усилило конкуренцию компании с Samsung Odyssey Neo G9.

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Asus представила 49-дюймовый QD-OLED в дополнение к своей линейке сверхшироких мониторов ROG. Внешне дисплей PG49WCD похож на Samsung Odyssey Neo G9 и XG49WCR, представленные в январе.

Новый монитор Asus имеет разрешение 5120 x 1440 пикселей, что по сути равноценно двум 27-дюймовым мониторам разрешением 1440p. Как и ASUS XG49WCR, он покрывает область периферийного зрения пользователя благодаря кривизне 1800R.

По сравнению с другими 49-дюймовыми 5K-мониторами недостатком модели QD-OLED является частота обновления. Она ограничена 144 Гц, временем отклика 0,03 мс и поддержкой AMD FreeSync Premium, в то время как ASUS XG49WCR достигает 165 Гц, а у монитора Samsung достигает 240 Гц.

ASUS PG49WCD имеет сертификат VESA DisplayHDR True Black 400 с 10-битным цветом и 99-процентной цветовой гаммой DCI-P3. При включенном HDR максимальная яркость составляет 1000 нит на трех процентах площади поверхности дисплея.

Монитор имеет отличную систему охлаждения. Радиатор, установленный сзади, обеспечивает безвентиляторное охлаждение платы, а температура панели управляется слоем из графеновой пленки под ним.

Asus пока не сообщила точно, сколько портов включает в себя монитор PG49WCD, но компания подтвердила, что у него есть выходы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. Он также оснащен несколькими портами USB 3.1 Gen 1 Type-A и портом Type-C.

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Asus также не раскрывает информацию о ценах или доступности своих новых 49-дюймовых мониторов, но стоит ожидать, что они будут дорогими.