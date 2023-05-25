Новая функция будет доступна из панели задач и упростит работу пользователей ПК

В последнее время Microsoft очень внимательно относится к возможностям ИИ, особенно к GPT. Компания уже широко использует OpenAI GPT-4 в Bing и в «Copilots» для GitHub, Microsoft 365 и Dynamics 365. Теперь настала очередь рядовым пользователям на рабочем столе Windows насладиться некоторыми преимуществами ИИ для повышения производительности.

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На своей ежегодной конференции разработчиков Build компания Microsoft анонсировала Windows Copilot — централизованный ИИ-помощник, который доступен прямо с панели задач и может работать с настольными приложениями. Как и новый Bing, Windows Copilot обеспечивает диалоговый интерфейс с ПК.

Пользователь может попросить его выполнить такие функции, как копирование/вставка, резюмировать документ, работать с установленными приложениями, сделать снимок экрана, изменить настройки ОС и многое другое. По сути, это своего рода более функциональная Cortana, хотя пока она не заменит поиск Windows по умолчанию. Кроме того Microsoft также позволяет разработчикам расширять функциональность Windows Copilot с помощью подключаемых модулей Bing и ChatGPT.

Windows Copilot будет сначала будет доступен для участников программы предварительной оценки в июне, а затем перейдет на более широкое распространение.

Помимо Windows Copilot, Microsoft также объявила о новых улучшениях, ориентированных на разработчиков, которые появятся в Windows 11.

Прежде всего, это Dev Home, являющийся своего рода панелью инструментов разработчика, которая позволяет настраивать среды разработки, включая GitHub Codespaces. Dev Home предлагает инструмент WinGet, который позволяет автоматически настраивать систему для разработки и подключать проект с помощью одной команды.

Разработчики также могут добавлять виджеты GitHub в Dev Home, чтобы следить за производительностью центрального процессора и графического процессора, а разработчики Xbox могут использовать Dev Home с консольным комплектом разработки игр (GDK).

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Dev Home также позволяет создавать виртуальные хранилища на основе ReFS (Resilient File System) от Microsoft. Dev Drive — это, по сути, файл виртуального жесткого диска (VHD/VHDX), созданный для повышения производительности и безопасности, который обеспечивает простой способ управления кодом. Dev Home уже доступен в предварительной версии в Microsoft Store, а поддержка Dev Drive будет доступна в будущих предварительных сборках.