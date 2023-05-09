Это свидетельсткует о выходе видеокарты уже в самое ближайшее время

Судя по фотографии и предоставленной информации, в неизвестном магазине в Азии на складе уже находятся видеокарты AMD Radeon RX 7600. Это не означает, что карта продается, поскольку многие розничные продавцы часто готовят существенные запасы до снятия эмбарго на продажу. Однако это прямое подтверждение того, что графический ускоритель Radeon RX 7600 действительно существует, и он вот-вот появится в продаже.

реклама

Что еще более важно, эта утечка с графической картой Sapphire Radeon RX 7600 PULSE, то есть не эталонной моделью, подтверждает, что ускоритель будет иметь 8 ГБ памяти. Сообщается, что карта будет выпущена в продажу примерно в то же время, когда NVIDIA представит свою GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, которая, по новой информации также будет иметь вариант с 16 ГБ.

Более пристальный взгляд на упаковку подтверждает, что Radeon RX 7600 имеет 32 CU на архитектуре RDNA3, то есть полную конфигурацию графического процессора Navi 33 из 2048 потоковых процессоров. Карта также оснащена 32 МБ Infinity Cache.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В сообщении0 утверждается, что карта стоит около 249 долларов, однако, подтвердить эту информацию пока не представляется возможным. Более ранние слухи предполагали, что карта может быть выпущена 25 мая, что соответствует периоду, когда NVIDIA выпустит свою видеокарту RTX 4060 Ti.