Сегодня стало известно, что в линейку RTX 4060 войдут три модели видеокарт. Судя по всему NVIDIA решила прислушаться к чаяниям игрового сообщества, которым не понравилось наличие 8 ГБ памяти на видеокарте RTX 4060 Ti. Кроме того такой же объем памяти будет установлен и на младшей модели RTX 4060.
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Как выяснилось, сейчас компания планирует запустить RTX 4060 Ti с увеличенным до 16 ГБ объемом памяти, но эта карта появится позже варианта с 8 ГБ. По информации источника, все три видеокарты будут представлены уже в текущем месяце, но две из них станут доступны лишь в середине лета. В мае самые нетерпеливые пользователи смогут приобрести только промежуточный вариант линейки - RTX 4060 Ti с 8 ГБ памяти.
Безусловно решение выпустить RTX 4060 Ti с 16 ГБ стало неожиданным, но приятным для фанатов компании. Однако использование узкого 128-битного интерфейса без сомнения скажется на пропускной способности памяти, снизив преимущество повышенного объема буфера.
Возможно, что компания NVIDIA анонсирует все три модели на мероприятии Computex, но дата анонса по-прежнему нигде не указывается, включая внутренние документы о снятии эмбарго.