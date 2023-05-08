Конечно практического толка от этого мало, но сам факт такой возможности довольно интересен

Моддер и разработчик программного обеспечения NTDEV продолжает демонстрировать возможности созданной им модифицированной операционной системы Windows 11 под названием Tiny11. Напомню, что это урезанная операционная система с ограниченными требованиями к памяти.

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Благодаря стороннему инструменту под названием GpuRamDrive моддеру удалось загрузить всю систему в память графического процессора ноутбука. Этот инструмент создает RAM-диск, который в данном случае хранится в памяти VGA, а не в системной памяти, как аналогичные инструменты. Для установки ОС Tiny11 не требуется более 4 ГБ свободного места, поэтому она может легко поместиться даже в буфер графического ускорителя для ноутбука GeForce RTX 3050 объемом 4 ГБ.

Конечно, ОС, хранящаяся таким образом, по-прежнему нуждается в обычной системной памяти для работы, но эта демонстрация показывает, что память VGA теперь способна обеспечить очень быстрое развертывание операционной системы. И это возможно при очень высокой скорости последовательного чтения, достигающей 1960 МБ/с, и скорости записи до 2497 МБ/с. Однако стоит отметить, что этот графический ускоритель RTX 3050 является самым младшим в линейке мобильных устройств Ampere и имеет память со скоростью всего 14 Гбит/с памяти через 128-битный интерфейс.

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Естественно, как и любой другой RAM-диск, хранящаяся в VRAM информация не постоянна, поэтому все данные, сохраненные в такой операционной системе, исчезнут после перезапуска системы.