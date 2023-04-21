Судя по всему, на складе продавца скопилось много неисправных видеокарт, и их решили утилизировать таким способом по цене 5 долларов

В одном из китайских компьютерных магазинов начали продавать брелоки из графических процессоров серии AMD Radeon RX 500. Брелоки, которые продаются по цене около 5 долларов, слишком большие для ношения в кармане, но они будут отлично смотреться на рабочем месте рядом с компьютером.

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Похоже, что брелоки вырезаны из видеокарты, затем обработаны для удаления металлических частей, окрашены и отмечены логотипом AMD Radeon RX 500. Скорее всего на изготовление подобных девайсов пошли неисправные графические карты, которые не подлежали ремонту.

Напомню, что серия AMD Radeon RX 500 была выпущена во втором квартале 2016 года и представляет собой четвертое поколение архитектуры GCN компании, представленной в конце 2011 года. Графические процессоры Polaris никогда не предназначались для того чтобы конкурировать с лучшими игровыми решениями Nvidia, например, GeForce GTX 1080 или GTX 1080 Ti, но были нацелены на массовый рынок.

По данным Jon Peddie Research, при рекомендуемой производителем розничной цене от 109 до 239 долларов за видеокарту эти графические процессоры сыграли важную роль в увеличении продаж дискретных графических процессоров AMD для настольных ПК с 8,88 млн единиц в 2015 году до 13,49 млн единиц в 2016 году и 15,89 млн единиц в 2015 году.

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К настоящему времени графические карты AMD Polaris и видеокарты Radeon RX 400 и RX 500 морально устарели и в лучшем случае пригодны для офисных ПК.