Многие игроки опасаются, что игра плохо оптимизирована и покажет плохую производительность

Немецкий разработчик Daedalic Entertainment недавно начал принимать предварительные заказы на The Lord of the Rings: Gollum, долгожданную приключенческую игру, основанную на популярной франшизе Толкина. В Steam указаны довольно высокие минимальные и рекомендуемые системные требования, и некоторые геймеры беспокоятся, что это свидетельство плохо оптимизированного порта для ПК.

реклама

Минимальные требования Gollum включают как минимум процессор Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600, 16 ГБ ОЗУ, графический ускоритель Nvidia RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT и 45 ГБ памяти только для игрового процесса в разрешении 1080p со средними настройками и отключенной трассировкой лучей.

Игрокам, желающим получить плавный геймплей при разрешении 1440p с высокими настройками графики и включенной трассировкой лучей, потребуется как минимум процессор Intel Core i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600, Nvidia RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT, 32 ГБ оперативной памяти и 45 ГБ свободного места.

Напомню, что Daedalic анонсировала The Lord of the Rings: Gollum еще в начале 2019 года с целевым окном запуска в 2021 году. Ранние скриншоты из игры были опубликованы в 2020 году, но в январе 2021 года выяснилось, что выпуск Gollum перенесен на 2022 год.

Теперь The Lord of the Rings: Gollum должен выйти 25 мая для консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Версия для Nintendo Switch также находится в планах, хотя её не стоит ожидать до конца этого года.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Игроки могут предварительно заказать стандартную версию в Steam за 49,99 долларов или разориться на версию Precious Edition, которая включает в себя шесть эмоций героя, за дополнительные 10 долларов.