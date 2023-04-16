Объединение с Rovio Entertainment должно укрепить позиции SEGA в индустрии мобильных игр

В сети появилось сообщение, что компания SEGA находится на завершающей стадии приобретения Rovio Entertainment, стоящей за широко популярной франшизой Angry Birds. Согласно источникам, сделка по приобретению, как ожидается, будет завершена на следующей неделе, когда SEGA заплатит 1 миллиард долларов за Rovio и всю ее интеллектуальную собственность.

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Rovio обрела известность в прошлом десятилетии благодаря огромной популярности своей игры Angry Birds, которая стала мировым бестселлером и породила несколько сиквелов и спин-оффов. Однако в последнее время игра уже не так популярна, как раньше, и это приобретение SEGA может помочь вдохнуть в неё новую жизнь.

Решение SEGA о приобретении Rovio рассматривается как попытка укрепить свое присутствие в сегменте мобильных игр, где она быстро обгоняет своих конкурентов. Недавнее предложение компании в размере 1 миллиарда долларов за Rovio опередило израильскую компанию Playtika, которая ранее также захотела приобрести Rovio, но за 800 миллионов долларов.

SEGA долгое время была заметным игроком в индустрии видеоигр благодаря своим популярным играм, таким как Yakuza и Sonic. В настоящее время компания, как сообщается, работает над новой игрой про Соника, в которой будет потрясающая графика и многопользовательские элементы.

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В целом, приобретение SEGA компании Rovio является значительным событием в индустрии видеоигр, и будет интересно посмотреть, что получится в результате сотрудничества. Этот шаг также подчеркивает растущую важность мобильных игр в игровой индустрии и подчеркивает необходимость для компаний постоянно адаптироваться и развиваться вместе с рынком, чтобы оставаться на плаву.