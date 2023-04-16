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Sabrent анонсировала накопитель Apex X21 Destroyer с 21 SSD ёмкостью 168 ТБ
Стоимость новинки пока неизвестна, но суммараня цена 21 накопителя входящих в состав устройства составляет около 23000 долларов
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 Компания Sabrent готовит к выходу накопитель Apex X21 Destroyer, включающий 21 SSD Rocket 4 Plus емкостью 8 ТБ каждый с интерфейсом PCIe 4.0, что обеспечит беспрецедентную емкость хранилища и скорость передачи данных.

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 Sabrent все еще проводит внутренние испытания Apex X21. Компания заявила, что достигла скорости последовательного чтения и записи 31 ГБ/с.

 Если посмотреть на прошлые продукты бренда, такие как Sabrent RocketQ Battleship, Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer или Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2, легко увидеть, что Sabrent любит большие устройства для хранения данных. Однако Sabrent Apex X21 Destroyer выходит на совершенно другой уровень. В предыдущих решениях Sabrent использовала восемь твердотельных накопителей. Теперь Sabrent Apex X21 Destroyer имеет достаточно пространства для 21 диска, предлагая почти в три раза больше места для хранения и значительно более высокую производительность.

  Sabrent Apex X21 основан на X21 от Apex Storage. В то время как предыдущие AIC Sabrent используют RAID-карту HighPoint SSD7540 PCIe 4.0 x16, Apex Storage X21 не имеет RAID-контроллера. Вместо этого он использует пару коммутаторов PCIe 4.0. Это дает потребителям больше свободы в настройке AIC в соответствии со своими потребностями. Тем не менее Apex Storage X21 является загрузочным и поддерживает массивы RAID с помощью программного обеспечения или сторонних аппаратных решений, таких как решения GRAID.

 Новинка имеет конструкцию с пассивным охлаждением, потому что основной целью карты является рынок серверов. Однако при развертывании внутри обычной системы или даже рабочей станции X21 потребуется активное охлаждение. Это связано с тем, что так много твердотельных накопителей PCIe 4.0, упакованных вместе, будут выделять достаточное количество тепла. Apex Storage рекомендует воздушный поток не менее 400 LFM. Кроме того, учитывая значительное количество дисков на X21, AIC требуется два 8-контактных разъема питания PCIe. 

 Стоит отметить, что максимальная производительность ограничивается интерфейсом x16 PCIe 4.0. В нашем тестировании один Sabrent Rocket 4 Plus 8 ТБ может достигать максимальной скорости передачи чуть более 7000 МБ/с, поэтому X21 в совокупности теоретически может обеспечить скорость 147 ГБ/с. Однако слот x16 PCIe 4.0 имеет максимальную скорость 16 ГТ/с на линию и фактическая пропускная способность ограничена максимум 31,5 ГБ/с.

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 Компания еще не установила цену на Apex X21 Destroyer, и нет предполагаемого срока выпуска AIC. Учитывая, что каждый твердотельный накопитель Rocket 4 Plus емкостью 8 ТБ в настоящее время продается по цене 1099 долларов, то стоимость новинки не может быть ниже 23000 долларов.

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#ssd #твердотельные накопители #sabrent
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