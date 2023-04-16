По информации T4C Fantasy, курирующего базу данных TechPowerUP, скоро будет выпущена видеокарта Colorful GeForce RTX 4060 Ti, которая будет иметь нестандартные тактовые частоты. Речь идет о модели RTX 4060 Ti iGame Ultra White со специальным дизайном, который считается премиальным в линейке компании после таких моделей, как Vulcan или Neptune.
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Говорят, что RTX 4060 Ti iGame Ultra будет работать на частоте 2580 МГц, что на 1,8% или 45 МГц быстрее предполагаемой эталонной частоты. Поскольку это не первая выпущенная пользовательская модель линейки Ultra OC, можно сравнить все предыдущие выпуски карт iGame Ultra из серии RTX 40 и эталонных моделей. Как оказалось, только что выпущенная RTX 4070 по-прежнему предлагается с более низким заводским разгоном, чем упомянутая RTX 4060 Ti.
RTX 4090: 2625 МГц (+4,2%);
RTX 4080: 2610 МГц (+4,1%);
RTX 4070 Ti: 2745 МГц (+5,2%);
RTX 4070: 2505 МГц (+1,2%);
RTX 4060 Ti: 2580 МГц (+1,8%).
Согласно утечкам, RTX 4060 Ti будет оснащена графическим процессором AD106 с 4352 ядрами CUDA, тогда как RTX 4060 может получить графический процессор AD107 и 3072 ядер CUDA. Обе карты имеют 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине.
Что касается характеристик памяти, то она получит снижение характеристик по сравнению с серией RTX 3060. То же самое относится и к спецификациям интерфейса PCIe, которые теперь ограничены 8 линиями. Хорошей новостью является то, что карты RTX 4060 будут потреблять на 40-55 Вт меньше, чем серия последнего поколения.
Согласно последним слухам, выход GeForce RTX 4060 Ti должен состояться уже в мае.