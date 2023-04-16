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Colorful GeForce RTX 4060 Ti будет работать на тактовой частоте 2580 МГц
Это первая информация о кастомной разогнанной видеокарте линейки RTX 4060 Ti
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 По информации T4C Fantasy, курирующего базу данных TechPowerUP, скоро будет выпущена видеокарта Colorful GeForce RTX 4060 Ti, которая будет иметь нестандартные тактовые частоты. Речь идет о модели RTX 4060 Ti iGame Ultra White со специальным дизайном, который считается премиальным в линейке компании после таких моделей, как Vulcan или Neptune.

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 Говорят, что RTX 4060 Ti iGame Ultra будет работать на частоте 2580 МГц, что на 1,8% или 45 МГц быстрее предполагаемой эталонной частоты. Поскольку это не первая выпущенная пользовательская модель линейки Ultra OC, можно сравнить все предыдущие выпуски карт iGame Ultra из серии RTX 40 и эталонных моделей. Как оказалось, только что выпущенная RTX 4070 по-прежнему предлагается с более низким заводским разгоном, чем упомянутая RTX 4060 Ti.

RTX 4090: 2625 МГц (+4,2%);

RTX 4080: 2610 МГц (+4,1%);

RTX 4070 Ti: 2745 МГц (+5,2%);

RTX 4070: 2505 МГц (+1,2%);

RTX 4060 Ti: 2580 МГц (+1,8%).

 Согласно утечкам, RTX 4060 Ti будет оснащена графическим процессором AD106 с 4352 ядрами CUDA, тогда как RTX 4060 может получить графический процессор AD107 и 3072 ядер CUDA. Обе карты имеют 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине.

 Что касается характеристик памяти, то она получит снижение характеристик по сравнению с серией RTX 3060. То же самое относится и к спецификациям интерфейса PCIe, которые теперь ограничены 8 линиями. Хорошей новостью является то, что карты RTX 4060 будут потреблять на 40-55 Вт меньше, чем серия последнего поколения.

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Согласно последним слухам, выход GeForce RTX 4060 Ti должен состояться уже в мае.

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Статья показательная... В плане того, почему надо делать плохо. - Трудов меньше, а доходы больше. Только чего потом ныть, что видеокарты дорогие, а чипы отваливаются? Если сами такие!
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Вы посмотрите сколько она стоит в немецкой рознице. На CU без вычета ндс 40 тысяч рублей, в божественном ситилинк 65 со скидками с барского плеча :) Неудивительно, что немцы покупают.
GeForce RTX 4070 стала самой продаваемой видеокартой за последнюю неделю в немецкой рознице
Alex TOPMAN
00:57
Аффтар, лять. Как это физика не может влиять на геймплей? Ты в Халву, что ли не играл? Посмотри сколько там этой физики. Весь геймплей только от неё там и пляшет. Хоть в Халве и свой физ. движок, но о...
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Sergej V
00:40
маркетологи тебе расскажут про чудо лучи и длсс3 :) так что надо обязательно брать!
Обнародованы некоторые характеристики GeForce RTX 4060 Ti от Colorful — геймеры могут расстроиться
RandomXP
00:35
Зачем они так? В новом поколении уменьшить количество CUDA ядер, урезать шину памяти в 2 раза... Получается, брать карту ниже 4070 смысла нет в 4000ой линейке.
Обнародованы некоторые характеристики GeForce RTX 4060 Ti от Colorful — геймеры могут расстроиться
Serezhka
00:26
Шеша, тебя мама не учила снимать обувь когда на диван залазишь? Или ты как свинья живёшь в грязи по уши?
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