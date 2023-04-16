Это первая информация о кастомной разогнанной видеокарте линейки RTX 4060 Ti

По информации T4C Fantasy, курирующего базу данных TechPowerUP, скоро будет выпущена видеокарта Colorful GeForce RTX 4060 Ti, которая будет иметь нестандартные тактовые частоты. Речь идет о модели RTX 4060 Ti iGame Ultra White со специальным дизайном, который считается премиальным в линейке компании после таких моделей, как Vulcan или Neptune.

реклама

Говорят, что RTX 4060 Ti iGame Ultra будет работать на частоте 2580 МГц, что на 1,8% или 45 МГц быстрее предполагаемой эталонной частоты. Поскольку это не первая выпущенная пользовательская модель линейки Ultra OC, можно сравнить все предыдущие выпуски карт iGame Ultra из серии RTX 40 и эталонных моделей. Как оказалось, только что выпущенная RTX 4070 по-прежнему предлагается с более низким заводским разгоном, чем упомянутая RTX 4060 Ti.

RTX 4090: 2625 МГц (+4,2%);

RTX 4080: 2610 МГц (+4,1%);

RTX 4070 Ti: 2745 МГц (+5,2%);

RTX 4070: 2505 МГц (+1,2%);

RTX 4060 Ti: 2580 МГц (+1,8%).

Согласно утечкам, RTX 4060 Ti будет оснащена графическим процессором AD106 с 4352 ядрами CUDA, тогда как RTX 4060 может получить графический процессор AD107 и 3072 ядер CUDA. Обе карты имеют 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине.

Что касается характеристик памяти, то она получит снижение характеристик по сравнению с серией RTX 3060. То же самое относится и к спецификациям интерфейса PCIe, которые теперь ограничены 8 линиями. Хорошей новостью является то, что карты RTX 4060 будут потреблять на 40-55 Вт меньше, чем серия последнего поколения.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Согласно последним слухам, выход GeForce RTX 4060 Ti должен состояться уже в мае.