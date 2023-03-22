Смартфон является флагманом нового поколения на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2, но доступен только в Китае

Компания Oppo представила Find X6 Pro, свой последний флагманский смартфон. Как и Find X6, Find X6 Pro заметно крупнее своего предшественника. В частности, Find X6 Pro имеет размеры 164,8 х 76,2 х 9,1 мм или 9,5 мм в случае кожаной версии. Кожаная версия весит 216 г, стеклянная версия весит 218 г. Для сравнения, Find X5 Pro имеет размеры 163,7 x 73,9 x 8,5/8,8 мм и весит 195 г или 218 г.

реклама

Как и ожидалось, Find X6 Pro оснащен флагманским чипсетом последнего поколения Snapdragon 8 Gen 2, который Oppo дополнила оперативной памятью LPDDR5X и флэш-памятью UFS 4.0. Интересно, что компания не представила версию с SoC MediaTek Dimensity, как предполагали утечки. Устройство имеет 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3168 x 1440 пикселей, пиковой яркостью 2500 нит и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 10 Вт. Кроме того Oppo оснастила Find X6 Pro 1-дюймовой основной камерой с разрешением 50 МП, а остальные камеры смартфона не изменились по сравнению с Find X5 Pro.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоимость Find X6 Pro начинается с 5999 юаней (около 872 долларов) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, что на 1500 юаней больше, чем у Find X6. Кроме того Find X6 Pro доступен с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ или 512 ГБ памяти по цене 6499 юаней (около 945 долларов) и 6999 юаней (около 1018 долларов) соответственно. В настоящее время ожидается, что Oppo не будет продавать Find X6 Pro по всему миру, поэтому прямого преемника Find X5 Pro за пределами Китая пока не предвидится.