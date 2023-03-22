Он занимал должность исполнительного вице-президента и главного архитектора компании с 2017 года

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер опубликовал сообщение об уходе Раджи Кодури из компании. Кодури, который в настоящее время является исполнительным вице-президентом и главным архитектором, покинет компанию в конце этого месяца. На этом заканчивается его пятилетний срок пребывания в Intel в качестве главного архитектора еще с 2017 года. Он намерен создать совершенно новый стартап, который сосредоточится на программном обеспечении для создания ИИ для компьютерных игр. Его ответ Гелсингеру гласит: «Спасибо, Пэт и Intel, за множество заветных воспоминаний и невероятное обучение за последние 5 лет. Я начинаю новую главу в своей жизни, запуская программное обеспечение. У меня будет чем поделиться в ближайшие недели».

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Intel сейчас претерпевает многочисленные внутренние реструктуризации, а подразделение Koduri AXG Graphics Unit было распущено в конце прошлого года. Он был генеральным менеджером подразделения графических чипов до его разделения и вернулся к своей предыдущей должности главного архитектора в Intel. В то время компания заявила, что новое внимание Кодури будет сосредоточено на «растущих усилиях по ЦП, графическим процессорам и искусственному интеллекту, а также ускорении высокоприоритетных технических программ».

Раджа Кодури руководил разработкой и выпуском серии графических процессоров Intel Arc Alchemist — своего собственного ответа конкурентам в лице Nvidia и AMD на рынке дискретных графических карт. Две компании не сталкивались с конкуренцией, если не считать их собственной битвы. Проект Arc претерпел множество технических неудач и задержек, а полученные в результате продукты были встречены неоднозначно. С момента дебюта Arc было выпущено множество исправлений прошивки и программного обеспечения, а в последние недели было развернуто агрессивное снижение цен.

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Кодури работал в Apple и AMD, прежде чем занять руководящие должности в Intel. Он был в авангарде преобразования AMD Radeon Technology Group, разработав архитектуры Polaris, Vega и Navi. Эти основные графические технологии укрепили успех AMD, поскольку их аппаратное обеспечение было внедрено в более широкий спектр ПК, Apple Mac и несколько поколений домашних игровых консолей.