Intel без лишней огласки отменила выход своей гибридной системы на кристалле Thunder Bay, которая сочетает в себе стандартные ядра ЦП общего назначения и ядра Movidius VPU. Такие чипы были нацелены на коммерческие приложения и приложения Интернета вещей (IoT), основанные на ускорении машинного зрения и приложениях для граничных вычислений. Согласно последнему сообщению, похоже, что Thunder Bay отменяется, поскольку компания выпустила набор исправлений, удаляющих код Thunder Bay из ядра Linux.
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Intel тщательно скрывала подробности о Thunder Bay, и, хотя более ранние слухи указывали на комбинацию ядер ЦП Intel Xeon x86 и ядер Movidius VPU, поддержка Thunder Bay в исправлениях Linux показывала комбинацию из маломощных ядер ARM Cortex-A53 с Movidius ВПУ. Intel приобрела Movidius еще в 2016 году, и хотя компания нечасто говорит об этом, существует несколько продуктов на основе визуальных процессоров Movidius, в том числе Neural Compute Stick, дроны Intel, камера слежения Intel RealSense и, совсем недавний Intel Movidius 3700VC VPU. В любом случае похоже, что Intel отказывается от идеи объединения процессорных ядер общего назначения стандарта x86 и ядер Movidius VPU.