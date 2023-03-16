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AMD Ryzen 7 7800X3D появился на сайтах европейских магазинов
Стоимость процессора в Европе начинается с 530 евро
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 Как известно выход долгожданного процессора Ryzen 7 7800X3D уже не за горами и состоится 6 апреля. Известно, что стартовая цена новинки в США установлена на уровне 449 долларов, но AMD не сообщила никаких подробностей о цене в Европе. Сегодня появилась первая информация, показывающая процессор в некоторых магазинах по цене 530 евро. Ранее Computerbase назвал ориентировочную цену около 509 евро, учитывая, что две других модели Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D стоят в Европе на 13% дороже.

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 Как ранее сообщал портал Videocardz, процессор Ryzen 7 7800X3D появился в Словении по цене 530 евро, что довольно близко к предполагаемой цене. Другой список из Германии показывает, что он предлагается по цене 607 евро. Это удивительно, учитывая, что налог в Словении составляет 22 процента, а в Германии на три процента меньше - 19 процентов. Конечно, некоторые магазины также попытаются поднять цену намного выше рекомендуемой производителем розничной цены, поскольку Ryzen 7 7800X3D может стать довольно популярным среди пользователей.

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  AMD Ryzen 7 7800X3D представляет собой 8-ядерный/16-поточный процессор с одной CCD-матрицей с памятью 3D V-Cache и не имеет асимметричного дизайна микросхем, который используется в двух других моделях. Как сообщалось ранее AMD, Ryzen 7 7800X3D должен быть на 24% быстрее, чем Intel Core i9-13900K, по крайней мере, в некоторых играх. Он также оказывается на 21–30% быстрее, чем AMD Ryzen 7 5800X3D предыдущего поколения.

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Ryzen 7 7800X3D появился в продаже — Core i9-13900K проигрывает не только по fps, но и в цене
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