Данный iGPU входит в состав APU AMD Ryzen 9 7940HS

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AMD Ryzen 9 7940HS является одним из самых ожидаемых APU, и на то есть веская причина: он оснащен невероятно мощным iGPU. Всего несколько лет назад встроенные графические процессоры были слабыми и едва могли запускать какие-либо современные на тот момент игры в хорошем качестве и приемлемой производительностью. Теперь AMD выпустит iGPU, производительность которого чуть ниже уровня полноценной NVIDIA GTX 1650 Ti. В сочетании с технологией FSR 2.0+ это более или менее устраняет необходимость в дискретной графике начального уровня.

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Эта недавней утечке от инсайдера Moores Law is Dead Radeon 780M, встроенный в Ryzen 9 7940HS, набирает 259Х баллов в графическом тесте и 289Х общих баллов в Time Spy. AMD Radeon 780M имеет 12 вычислительных модулей и будет работать на частоте 2,8 ГГц, 2,7 ГГц или 2,6 ГГц.

Такой результат появлялся в сети и раньше, и это явно вариант ускорителя мощностью 25 Вт. Вариант с более высокой мощностью 54 Вт, намного ближе к NVIDIA GTX 1650 Ti или RTX 2050, в зависимости от того, как вы хотите его видеть. WhyCry подтвердил, что эти графические процессоры не будут достигать тактовой частоты 3,0 ГГц, обычно наблюдаемой в других сериях карт на архитектуре AMD RDNA3, вероятно, для того чтобы сохранить приемлемые температуры.

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APU серии AMD Ryzen 7040 Phoenix будут выпущены в конце этого квартала. Кроме того, ожидается, что эти чипы сохранят все функции Radeon, включая трассировку лучей, FSR и RSR. Они будут производиться по 4-нм техпроцессу и использовать процессорную архитектуру Zen 4.