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Realme GT Neo 5 с зарядкой мощностью 240 Вт поступил в продажу
Смартфон доступен пока только в Китае с пятью вариантами конфигурации памяти и двумя версиями зарядных устройств
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 На прошлой неделе Realme представила в Китае свой флагманский смартфон GT Neo 5. Он дебютирует как смартфон с самой быстрой в мире революционной зарядкой мощностью 240 Вт. Есть и другие примечательные функции, такие как многоцветная RGB-подсветка, ИК-датчик и мощный процессор Qualcomm. С сегодняшнего дня GT Neo 5 доступен для покупки на территории Китая.

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 Realme GT Neo 5 можно приобрести в Китае через различные платформы, включая Jingdong и собственный магазин Realme. Телефон предлагается в двух вариантах зарядки — 150 Вт и 240 Вт. Оба имеют различные конфигурации памяти и цены.

Версия 150 Вт:

 - 8 ГБ + 256 ГБ по цене 2499 юаней (366 долларов);

 - 12 ГБ + 256 ГБ по цене 2699 юаней (395 долларов);

 - 16 ГБ + 256 ГБ по цене 2899 юаней (424 доллара).

Версия 240 Вт:

 - 16 ГБ + 256 ГБ по цене 3199 юаней (468 долларов);

 - 16 ГБ + 1 ТБ по цене 3499 юаней (512 долларов).

 Realme GT Neo 5 отличается интересным дизайном. Он имеет прозрачное окно и светодиодную подсветку справа от системы задних камер, что, по-видимому, позволяет пользователям смотреть на чипсет, управляющий смартфоном. Новинка оснащена 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772 x 1240 пикселей (1,5K) с частотой обновления 144 Гц и ШИМ-затемнением 2160 Гц.

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 Работает смартфон на прошлогоднем флагмане Snapdragon 8 Plus Gen 1. Версия с зарядкой на 150 Вт оснащена большой батареей емкостью 5000 мАч, а версия на 240 Вт оснащена аккумулятором емкостью 4600 мАч. Realme GT Neo 5 оснащен тройной камерой с основным датчиком на 50 МП с поддержкой OIS, сверхширокоугольным объективом на 8 МП (Sony IMX355) и макросенсором на 2 МП. На передней панели находится 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

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#смартфоны #realme #китайские смартфоны #realme gt neo 5 #realme gt neo5 #смартфоны из китая
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