Realme GT Neo 5 стал первым Android-смартфон с такой мощной зарядкой

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Как и было обещано сегодня 9 февраля 2023 года Realme выпустила смартфон, который заряжается в 3,7 раза быстрее, чем GT Neo первого поколения, выпущенный в 2021 году.

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У GT Neo 5 также есть вариант с аккумулятором емкостью 5000 мАч и более медленной зарядкой последнего поколения мощностью "всего" 150 Вт, по сравнению с 4600 мАч в Neo 5 240 Вт. Оба смартфона поставляются с обратно совместимыми блоками питания, которые также способны заряжать Neo5 на 20% всего за 80 секунд в случае новой версии SuperVOOC.

Некоторые утечки намекают на различный дизайна задней панели Neo5, однако, похоже, что Realme решила украсить оба варианта своей первой светодиодной системой Glyph Halo, способной переключаться между 25 настройками RGB, а также служит для выделения его «полупрозрачного» дизайна.

Что касается остальных характеристик смартфона, то они включают чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1, новый 50-мегапиксельный датчик IMX890 для основной камеры, ИК-датчик и новую технологию NFC. Дисплей устройства имеет разрешение 1240p с частотой обновления 144 Гц.

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Характеристики одинаковы для вариантов смартфонов с зарядкой мощностью 150 Вт и 240 Вт, однако топовая конфигурация устройства с 16 ОЗУ и 1 ТБ памяти предназначена исключительно для версии с более быстрой зарядкой. Естественно, он также имеет самую большую стоимость в 3499 юаней (около 515 долларов). Тех кто не собирается покупать топовую версию смартфона, вполне может устроить базовый вариант с 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ накопителем и зарядкой на 150 Вт стоимостью всего 2499 юаней (около 368 долларов) в Китае.