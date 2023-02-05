Процессор Core i5-12490F был специальной версией, выпущенной для китайского рынка, с увеличенным объемом кэш-памяти. В этом процессоре использовался кристалл от модели более высокого класса с увеличенным кэшем L3 и более высокими тактовыми частотами, чем у оригинального Core i5-12400F. Преемник под названием Core i5-13490F, похоже, последует тому же принципу.
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Согласно снимкам экрана, предоставленным пользователем @wnxod, процессор получил 6 производительных ядер и 4 энергоэффективных ядра. Таким образом полная конфигурация включает 10 ядер и 16 потоков, как и Core i5-13400F. Разница в тактовых частотах, которые выше на 200 МГц, то есть на уровне более дорогого Core i5-13500. Кроме того, кэш-память L3 имеет объем 24 МБ, что на поэтому с этим 4 МБ больше, чем у Core i5-13400F. Однако кэш L2 не изменился и остался на уровне 9,5 МБ.
Процессор уже был протестирован с помощью встроенного бенчмарка CPU-Z и набрал 779,7 и 6834,5 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Это означает повышение производительности на 6% и 4,5% по сравнению с обычным Core i5-13400F.
Предыдущая модель поставлялась в характерной черной коробке и продавалась только на китайском рынке без штатного кулера. Core i5-13490F еще не указан на официальном веб-сайте Intel, и не был анонсирован в прошлом месяце на выставке CES 2023, когда была представлена серия процессоров, не относящихся к линейке K.