Обновление должно существенно повысить производительность видеокарт Arc в API DX11, DX12 и Vulcan

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Intel с трудом вышла на рынок выделенных графических карт для ПК. Её первая серия графических процессоров упорно пыталась выйти на рынок, когда компания обещала это сделать, и первоначальные тесты выявили серьезные недостатки. Тем не менее Intel многое сделала для устранения некоторых из этих недостатков и по-прежнему полна решимости улучшить свои дискретные графические карты.

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Анонимные источники сообщают PC Games Hardware, что Intel готовится выпустить еще одно важное обновление драйверов для своих видеокарт Arc Alchemist в феврале. Значительные изменения могут вскоре произойти и с программным обеспечением компании для управления графикой.

Обновление должно значительно улучшить производительность плат Arc Alchemist для игр, использующих все графические API. Патч станет следующим после декабрьского обновления, которое устраняет огромный недостаток линейки графических процессоров с играми, использующими DirectX 9 (DX9).

Одним из основных недостатков архитектуры Arc Alchemist является то, что она изначально не поддерживает DX9, потому что Intel необходимо было сосредоточить свои усилия по разработке на API DX12. Игры начали переходить с DX9 на DX11 более десяти лет назад, но некоторые из самых популярных игр, таких как Counter-Strike: Global Offensive, все еще используют DX9. Графические процессоры Alchemist изначально запускали эти игры намного хуже, чем сопоставимые карты от конкурентов, но декабрьские драйверы во многом компенсировали разницу.

Февральские драйверы могут еще больше улучшить производительность в DX11, DX12 и Vulkan. Обновление также представит новые функции, но источники PCGH не привели никаких примеров.

Текущий метод управления графикой Intel Arc, Arc Control, подвергся резкой критике, в первую очередь потому, что это не отдельное программное обеспечение. Linus Tech Tips говорит, что заменяющее приложение объединит функции Arc Controls в одну панель.

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Недавно просочившаяся в сеть дорожная карта раскрыла планы Intel обновить линейку Alchemist в конце этого года, прежде чем запустить преемника под названием Battlemage в 2024 году. Хотя Alchemist включает только графические процессоры начального и среднего уровня, Battlemage может получить первую карту Intel для энтузиастов. Ожидается, что новая серия улучшит трассировку лучей, получит обновление памяти и технологию машинного обучения.