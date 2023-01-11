Спустя почти месяц после запуска Radeon RX 7900 AMD теперь делится документом с подробным описанием архитектуры низкого уровня для RDNA3. Это очень сложное руководство по программированию предназначено для разработчиков, которые хотели бы воспользоваться архитектурой, используя определенные инструкции, включенные или измененные для RDNA третьего поколения.
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AMD ISA предоставляет сведения о модели выполнения кода шейдера RDNA3, иерархии памяти и перечисляет все доступные инструкции. Это может быть полезно для низкоуровневой оптимизации или настройки на уровне компилятора, отмечает портал Phoronix.
Основными целями этого документа являются:
- указание языковых конструкций и поведение, включая организацию каждого типа инструкций как в текстовом синтаксисе, так и в двоичном формате;
- предоставление ссылки на операции инструкций, которые разработчики компилятора могут использовать для максимизации производительности процессора.
На данный момент AMD выпустила видеокарты на одном графическом процессоре RDNA3 - Navi 31. Этот процессор используется в видеокартах Radeon RX 7900. Тем не менее компания уже анонсировала свой графический процессор Navi 33 для мобильных устройств, запуск которого запланирован на следующий месяц.
По слухам, AMD должна выпустить три графических карты на Navi 3X для настольных компьютеров и ноутбуков, при этом архитектура также будет использоваться в интегрированной графике APU Phoenix.