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AMD выпустила процессоры Ryzen 7000 мощностью 65 Вт
Всего представлено три модели: Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600
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 Сегодня AMD официально обновила свою линейку настольных процессоров новыми моделями с одинаковым уровнем TDP по умолчанию, равным 65 Вт. Список новых продуктов Ryzen 7000 будет обновлен тремя моделями, каждая из которых имеет в комплекте собственную систему охлаждения AMD (Wrath Prism или Wrath Stealth в зависимости от модели).

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 Самым быстрым процессором мощностью 65 Вт является Ryzen 9 7900. Это 12-ядерная модель с тактовой частотой до 5,4 ГГц, который получил стоимость 429 долларов или 479 евро. Кроме того, AMD выпустила 8-ядерный Ryzen 7 7700 с тактовой частотой до 5,3 ГГц. Этот процессор будет стоить 329 долларов в США или 369 евро в Европе. Самой медленной моделью является 6-ядерный Ryzen 5 7600, который продается по цене 229 долларов или 259 евро.

Ниже представлены указанные процессоры:

AMD Ryzen 9 7900 (12 ядер, 5,4 ГГц, 65 Вт);

AMD Ryzen 7 7700 (8 ядер, 5,3 ГГц, 65 Вт);

AMD Ryzen 5 7600 (6 ядер, 5,1 ГГц, 65 Вт).

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 Процессоры мощностью 65 Вт будут предлагаться вместе с моделями мощностью 105/107 Вт и будущими моделями мощностью 120 Вт. AMD также должна запустить процессоры Ryzen 7000X3D в следующем месяце, но пока не предоставила никаких подробностей о ценах.

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