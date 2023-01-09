Как известно в этом году выйдет очередная серия смартфонов Apple серия iPhone 15. Однако задолго до этого начали появляться подробности о смартфонах Apple следующего поколения, и в последних сообщениях говорится о стоимости будущих новинок.
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Согласно китайским источникам, Apple готовит повышение цен на серию iPhone 15. Однако ожидается, что скачок цен не относится ко всей линейке. Источник утверждает, что модели iPhone 15 Pro будут стоить дороже, чем их предшественники. Предположительно, это призвано увеличить разрыв между обычными моделями и версиями Pro. Например, сейчас iPhone 14 Plus стоит от 899 долларов, а переход на модель iPhone 14 Pro потребует дополнительных 100 долларов.
Если эта утечка достоверна, Apple может увеличить ценовую дистанцию между двумя моделями. Возможно, iPhone 15 Plus получит рекомендованную производителем розничную стоимость в размере 899 долларов, а iPhone 15 Pro получит небольшой рост до 1049 долларов. Тем не менее информация о повышении цен на iPhone следующего поколения появляются каждый год, и это может оказаться просто еще одним слухом, особенно с учетом того, что Apple сохранила базовую цену в 999 долларов для своих флагманских моделей, начиная с iPhone X в 2017.