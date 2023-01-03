В серии HX, Intel представила 9 новых процессоров с числом ядер от 10 до 24. Компания впервые выпустила мобильные чипы с таким количеством ядер, но следует помнить, что эти модели имеют мощность 55 Вт, не являясь типичными мобильными процессорами. В серии HX используются настольные процессоры с большим количеством ядер, но с ограниченной графической производительностью. Кроме того, процессоры HX имеют более высокую максимальную мощность в турборежиме — 157 Вт, что на 42 Вт выше, чем у серии H.
реклама
Флагманский процессор под названием Core i9-13980HX будет иметь 24 ядра и разгон до 5,6 ГГц. Тем не менее Core i9-13950HX и Core i9-13900HX не будут намного медленнее, предлагая ускорение до 5,5 и 5,4 ГГц соответственно. Также стоит упомянуть процессор Core i7-13850HX, имеющий необычную конфигурацию из 20 ядер и 28 потоков. Только четыре упомянутых модели будут поддерживать память DDR5-5600, а остальные по умолчанию будут поддерживать лишь DDR5-4800.
В то время как серия HX предназначена для самых мощных игровых и рабочих станций настольного класса, модели H и HK должны стать гораздо более популярным. Здесь Intel не внесла существенных изменений по сравнению с 12-ым поколением, они снова будут ограничены 14 ядрами и 20 потоками. Базовая мощность 45 Вт не изменилась, но Intel удалось повысить тактовую частоту на 400 МГц для большинства ЦП.
Новое поколение процессоров получит четыре новых модели серии P, 9 моделей серии U и одну специальную модель под названием U300. Спецификации варьируются от 5 ядер (1P+4E) до 14 ядер и 20 потоков. Серии P и U будут популярны среди универсальных ноутбуков для бизнеса и повседневного использования, которым не требуется дискретный графический процессор для игр.
И последнее, но не менее важное - новая серия N технически не является частью семейства Core 13-го поколения. На самом деле они даже не входят в серию Core. Новые модели являются преемниками Celeron и Pentium.
Это долгожданные модели Alder Lake-N с 8 и 4 ядрами. Процессоры имеют мощность от 6 Вт до 15 Вт, что является значительным снижением даже по сравнению с серией U. Они будут использоваться в настольных компьютерах начального уровня.